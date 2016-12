Afogados da Ingazeira e Flamengo de Arcoverde são promovidos à Série A-1 de Pernambuco

O Sertão de Pernambuco está em festa. Os dois representantes da região no Campeonato Pernambucano Série A-2 2016 fizeram valer o favoritismo na fase semifinal do certame e soltaram o grito de "Eu tô na primeira!". Donos das melhores campanhas da primeira fase da segunda divisão estadual, Afogados da Ingazeira e Flamengo de Arcoverde não se intimidaram com o ambiente hostil nos jogos da volta e despacharam os mandantes Timbaúba e Cabense, respectivamente.

Agora, o Sertão terá quatro representantes na primeira divisão pernambucana: Afogados e Fla se juntam a Salgueiro e Serra Talhada.

Acesso inédito do Afogados veio nos pênaltis

Assim como na partida de ida, não faltou equilíbrio na segunda mão entre Timbaúba e Afogados da Ingazeira. Os visitantes começaram investindo no ataque e saíram na frente em plena Mata Norte aos 33 minutos da etapa inicial, em pênalti convertido por Raniel. A resposta à altura do time da casa veio no segundo tempo. Mais precisamente, aos 27 minutos, momento em que Candinho igualou o marcador.

Como o empate em 1 a 1 registrado no Estádio Ferreira Lima foi o mesmo resultado dos primeiros 90 minutos, jogados no Vianão, a promoção inédita que estava em jogo foi definida em cobranças de pênalti. Melhor para a Coruja, que não desperdiçou nenhuma penalidade máxima, venceu por 5 a 3 e agora é da elite do futebol pernambucano. Pedro Maycon, Djalma, Escuro, Lucas e Evandro anotaram para o Afogados. Jadilson, Candinho e Éverton converteram para o Timba, mas Evandrízio defendeu a cobrança de Netinho e assumiu seu protagonismo no jogo.

Fla se impõe e goleia Cabense

Enquanto a Coruja voou em Timbaúba, o Tigre rugiu no Grande Recife. Se faltou bola na rede no primeiro duelo - que terminou 0 a 0 -, sobraram gols na volta. Em noite inspirada do atacante Erycks, autor de três gols, o Flamengo de Arcoverde não tomou conhecimento da Cabense. A goleada de 4 a 1 em pleno Estádio Gileno de Carli garantiu o retorno do Fla ao topo da pirâmide do Campeonato Pernambucano após 17 anos de ausência - a última participação fora em 1999. Jefferson fechou a conta e passou a régua. O gol de honra dos anfitriões foi anotado por Cleiton.

A contagem ainda poderia ter sido maior, tendo em vista que o goleiro Cadu defendeu um pênalti cobrado por Erycks quando o placar mostrava 2 a 1 para os visitantes.

Com o hat-trick de hoje, Erycks alcançou Samuel, do Vera Cruz, na artilharia da A-2. Agora, ambos somam sete bolas na rede. O jogador da equipe sertaneja ainda pode chegar ao posto de maior goleador do certame, pois tem a grande final pela frente.

Decisão será em Afogados da Ingazeira

Conforme o regulamento do Campeonato Pernambucano Série A-2, a final é disputada em jogo único, nos domínios do escrete de melhor campanha na primeira fase. O Afogados somou 19 pontos, e o Fla acumulou 17 pontos. Portanto, a entrega taça do segundo escalão do futebol de Pernambuco será feita no Estádio Vianão, no próximo domingo (17), em Afogados da Ingazeira, no Sertão do Pajeú, às 15h (horário local; 16h em Brasília).

O vencedor será o campeão. Empate leva a decisão para os pênaltis. Enquanto o Flamengo de Arcoverde busca o segundo título - conquistou a A-2 em 1996 -, o Afogados da Ingazeira quer o primeiro troféu de sua história.