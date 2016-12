Ferroviária goleia Unión Española e encerra participação na Libertadores Feminina

INCIDENCIAS: Jogo válido pela última partida do Grupo C na fase de grupos da Copa Libertadores da América de Futebol Feminino, disputado no Estádio Alberto Suppici, Colônia do Sacramento (URU)

Não valeu a classificação, mas a Ferroviária conseguiu sua primeira vitória na Copa Libertadores da América de Futebol Feminino com goleada para ninguém colocar defeito. Diante do Unión Española no disputado no Estádio Alberto Suppici, na Colônia do Sacramento, na noite desta quarta-feira (14), as brasileiras tiveram grande atuação e venceram por 5 a 1.

As atuais campeãs não conseguiram conquistar a classificação mesmo com o ótimo resultado na última partida. Com quatro pontos conquistados, a Ferroviária fica na terceira posição. Em primeiro e classificado para a semifinal está o Estudiantes de Guárico, seguido pelo Colo-Colo. O Unión Española não somou pontos e ficou em último.

Encerrando a última rodada do Grupo C e definindo os classificados, o Colo-Colo acabou empatando com o Estudiantes de Guárico por 0 a 0 e não conseguiu passar à frente do adversário na tabela.

As semifinais serão disputadas no próximo sábado (17). O Foz Cataratas, único representante brasileiro, entra em campo às 21h30 diante do Sportivo Limpeño, enquanto, logo em seguida, o Colón enfrentará o Estudiantes de Guárico.

O jogo

Em busca de sua primeira vitória na competição, a Ferroviária começou o duelo diante do Unión Española indo para cima do adversário. No primeiro tempo, as meninas brasileiras pressionaram bastante e conseguiram abrir o placar logo aos 8 minutos, quando Ana Carolina aproveitou vacilo da defesa e marcou. Dez minutos depois, Ana voltou a desestabilizar a zaga adversária e fez o segundo.

O Unión, que também não havia vencido, não desistiu de buscar o resultado e correu atrás do prejuízo. Ainda na etapa inicial, Luisa Espinoza conseguiu descontar e marcou 2 a 1. Mesmo tentando, a equipe chilena não conseguiu se organizar em campo e acabou indo para o intervalo já com derrota parcial.

A Ferroviária voltou para o segundo tempo com mais empenho e mais organização. Com isso, Raquel Fernandes fez o terceiro aos 53 minutos, seguida pouco depois por Daiane Rodrigues, que cobrou pênalti certeiro na meta chilena. Sem reação, o Unión Española ainda viu as brasileiras marcarem o quinto e fecharem o marcador aos 66', quando Patrícia Llanos fez o 5 a 1.

Campanha

A Ferroviária não conquistou a classificação e acabou ficando na terceira colocação do Grupo C. Em três jogos, foram uma vitória, um empate e uma derrota, sendo seis gols marcados e três sofridos. A artilharia ficou com Ana Carolina, que marcou duas vezes contra o Unión Española.

Ferroviária 1-1 Colo-Colo

Ferroviária 0-1 Estudiantes de Guárico

Ferroviária 5-1 Unión Española