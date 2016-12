Volta Redonda retorna à Copa do Brasil após quatro anos e enfrenta Cruzeiro na primeira fase

Equipe atuará em casa na primeira fase da competição | Foto: Dalila Almeida/Volta Redonda F.C

O Volta Redonda conheceu na manhã desta quinta-feira (15) seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil 2017: trata-se do Cruzeiro, equipe tetracampeã da competição que ocorrerá de 8 de fevereiro a 12 de outubro do próximo ano. O sorteio aconteceu nesta quinta na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no Rio de Janeiro.

Gerente de futebol do Volta Redonda, Leonardo Dinelli, o Zada, afirmou que o jogo será de extrema dificuldade. "Trata-se de um clube multicampeão. Virão jogar contra nós e jogarão pelo empate, e isso abrirá um pouco mais a partida. Não poderemos abdicar do ataque senão não conseguiremos atingir nosso objetivo", disse o dirigente.

Zada ainda enfatizou o forte trabalho que será feito para o confronto eliminatório. "Iremos trabalhar forte e nos prepararmos bem para um grande confronto. Entendemos que será de extrema dificuldade e continuaremos trabalhando firme, para que cheguemos ao embate na melhor de nossas condições", complementou o gerente.

Sem data e horário ainda definidios, o confronto entre mineiros e cariocas acontecerá no Raulino de Oliveira em jogo único, por conta das novidades no regulamento do torneio: o time pior posicionado no ranking da CBF decide em casa; empate garante o Cruzeiro na próxima fase, por estar em melhor posição no ranking nacional.

Outras novidades são em relação à sequência do torneio, onde a segunda fase será disputada em jogo único, mas com uma diferença em relação à etapa anterior: o mando de campo será definido por sorteio, e em caso de empate haverá decisão por pênaltis.

A partir da terceira fase, jogos de ida e volta com regra do gol marcado fora de casa. Times presentes na Libertadores do próximo ano adentram à competição nacional apenas nas oitavas de final, assim também como os campeões da Série B, da Copa Verde e Copa do Nordeste.

Estádio será palco do confronto da primeira fase | Foto: Divulgação

Retrospecto cruzeirense no Raulino anima torcida tricolor

Este será o primeiro duelo entre o Tricolor de Aço e o Celeste na história. Porém, um fator pode animar a torcida da Cidade do Aço no confronto: o retrospecto cruzeirense no Raulino de Oliveira não é dos melhores.

Foram cinco jogos do time mineiro em Volta Redonda, com três derrotas e dois triunfos. Contra o Flamengo, uma goleada sofrida por 6 a 2 em dezembro de 2004, com gols de Felipe, Athirson, Ibson, Whellinton e André Bahia, duas vezes; Fred e Héctor Tapia descontaram para os visitantes.

Seis anos depois, Rubro-Negro e Celeste voltaram a disputar uma partida na Cidade do Aço: melhor para o Cruzeiro, que venceu por 2 a 1 em novembro daquele ano, com gols de Roger e Thiago Ribeiro. Liderados à época por Vanderlei Luxemburgo, o Flamengo descontou com Diego Maurício.

Já diante do Fluminense e do Botafogo, os cruzeirenses só conheceram derrotas. Em maio de 2005, Juan e Alex Terra marcaram para o Fluminense, enquanto Weldon diminuiu para os visitantes.

Contra o alvinegro, em junho de 2013, novo 2 a 1 no placar: Lodeiro balançou as redes adversárias em duas oportunidades, enquanto Anselmo Ramon descontou.

Ainda no Raulino, o Cruzeiro enfrentou o Resende pela Copa do Brasil de 2013 e venceu por 2 a 1 com gols de Nílton e Everton Ribeiro; Guto balançou as redes a favor do Gigante do Vale naquela partida que ocorreu em maio.

Resende e Cruzeiro disputaram confronto pela Copa do Brasil no Raulino | Foto: Gabriel Borges/Vipcomm

Voltaço retorna à CdB após quatro anos

Esta será a quarta participação nos últimos dez anos do Volta Redonda na Copa do Brasil. A última ocorreu em 2013, quando acabou eliminado pelo Avaí ainda na primeira fase da competição. Em 2008, derrotou o Roma Apucarana-PR na fase inicial, mas perdeu para a Portuguesa-RJ na rodada seguinte.

Em 2006, ano em que o Flamengo sagrou-se campeão, o Voltaço fez a melhor campanha de sua história na Copa do Brasil, chegando as quartas de final da competição. Na primeira fase, eliminou o América-MG nos pênaltis. Depois, superou ninguém menos que o Atlético-PR, vencendo por 2 a 1 no Raulino de Oliveira e empatando em 0 a 0 no mesmo estádio.