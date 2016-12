Manutenção da base campeã da Série D: Volta Redonda inicia preparação para 2017

O ano de 2017 começou oficialmente para o Volta Redonda. Com 13 campeões brasileiros da Série D e seis reforços, o Tricolor de Aço iniciou nesta quinta-feira (15) a preparação para a próxima temporada.

Pela frente, além do Campeonato Carioca, o clube irá disputar a Copa do Brasil, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa Rio. Nesta primeira etapa da preparação, os atletas farão apenas exames fisiológicos na sede do clube com o departamento médico científico.

Entre os campeões brasileiros, estão os goleiros Táfine, os laterais Luís Gustavo e Cristiano, os zagueiros Gilberto, Márcio Paraíba, os volantes Diogo Alves, João Cleriston, Jorginho e Marcelo, o meia Jorge Luiz e os atacantes David Batista, Gustavo e Luquinha.

Já os novos contratos são os goleiros Douglas Borges, de 26 anos que estava no Remo e Thiago Leal, de 32 anos que estava no Vila Nova-MG; o lateral-direito Henrique, de 30 anos ex-Tupi-MG; o meia Mauro Gabriel, de 20 anos que estava no Botafogo e o meia-atacante Caio César, de 21 anos formado no Palmeiras.

Em virtude do fim do calendário do campeonato nacional da Moldávia, o zagueiro Luan, de 28 anos, irá se apresentar apenas no dia 26 de dezembro.

Além deles, o elenco tricolor conta com o retorno do zagueiro Gomes e do atacante Yogo, que estavam emprestados para o Juventus. A diretoria tricolor pretende anunciar mais alguns reforços nos próximos dias.

Comandada pelo treinador Cairo Lima, a comissão técnica permanecerá a mesma de 2016: com o auxiliar-técnico Wilson Leite, o preparador físico Adair Júnior e o preparador de goleiros Alex Ricardo, mais conhecido como Pelé.