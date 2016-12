Volta Redonda repatria Maílson e forma dupla de zaga campeã da Taça Rio

Maílson voltará a fazer dupla de zaga com Luan | Foto: Úrsula Nery/Agência Ferj

Um dia após confirmar a contratação do zagueiro Luan, capitão no título da Taça Rio , a diretoria do Volta Redonda confirmou nesta sexta-feira (16) retorno do defensor Maílson, de 28 anos. A dupla de zaga no início da temporada se reúne novamente, agora para a disputa da Série C do Brasileirão 2017. Ele estava no Northeast United, da Índia.

Maílson chegou ao Volta Redonda no começo do ano para a disputa do Carioca. Titular durante a conquista da Taça Rio, acabou se transferindo para o exterior após a primeira fase da Série D.

"Fui muito feliz vestindo a camisa do Volta Redonda e quando surgiu a oportunidade de voltar não pensei duas vezes. É um clube que tem uma boa estrutura, os funcionários trabalham muito bem e sem falar na torcida que é maravilhosa. Retorno com muita vontade de continuar participando desta ascensão do clube", destacou.

Maílson (dir.) estava no Northeast United, da Índia | Foto: Divulgação/ISL

Gerente de futebol, Leonardo Dinelli, o Zada lembrou que vários atletas destaques em 2016 permanecerão no elenco para o próximo ano, como os zagueiros Luan e Márcio Paraíba, os laterais Luís Gustavo e Cristiano, o volante João Cleriston e o atacante David Batista. Segundo o dirigente, a equipe conseguiu superar o assédio de vários times após o título invicto da quarta divisão nacional.

"Conseguimos manter uma espinha dorsal da equipe deste ano para a próxima temporada, o que nos faz ganhar no entrosamento e, claro, na qualidade, já que estamos falando de grandes nomes. Sem contar que estão chegando jogadores à altura para suprir algumas perdas que tivemos, como é o caso do goleiro Douglas. Tenho certeza que estamos montando um elenco competitivo e que irá brigar por títulos", complementou.

A equipe se reapresentou nesta quinta (15) visando a temporada 2017. Será um ano recheado de competições para o clube do Sul Fluminense, que disputará o Carioca, a Copa do Brasil e a terceira divisão nacional.