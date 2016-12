Fla de Arcoverde vence Afogados e conquista Série A-2 de PE pela segunda vez

Afogados da Ingazeira e Flamengo de Arcoverde protagonizaram neste domingo (18) a última partida de futebol profissional no Brasil em 2016. Apesar do clima festivo que norteava o embate, em virtude do acesso à primeira divisão estadual conquistado pelas equipes, o motivo que as fez entrar em campo hoje era sério: estava em jogo o título do Campeonato Pernambucano Série A-2.

Conforme prevê o regulamento do certame, a decisão é realizada em jogo único na casa do time de melhor campanha. Como fez 19 pontos contra 17 do adversário na primeira fase, o Afogados teve o direito de jogar a primeira final de sua história em seus domínios. Já o Fla tinha em mente os objetivos de conquistar o segundo título na competição - o escrete fora campeão do segundo escalão do futebol pernambucano em 1996 - e calar o Vianão.

Os mandantes começaram o duelo comandando as ações no ataque. Contudo, tinham dificuldades para furar o bloqueio adversário. Até conseguiram, mas a arbitragem flagrou uma irregularidade no lance e anulou o gol. O Tigre do Sertão não se intimidou com o ligeiro favoritismo dos oponentes e abriu uma vantagem relativamente confortável na reta final da primeira etapa. O atacante Willians aproveitou dois descuidos da defesa afogadense e abriu 2 a 0 para os visitantes.

O segundo tempo foi tratado pelo time da casa como a hora do tudo ou nada. Era necessário correr contra o relógio. O atacante Escuro reacendeu as esperanças da Coruja com um gol de pênalti quando eram decorridos 45 minutos Já era tarde demais. Após o apito que decretou a vitória flamenguista, os arcoverdenses festejaram a conquista.

Foto: Wellington Júnior/Promove Sertão

De olho na Série A-1

Agora, as equipes se preparam para o Campeonato Pernambucano Série A-1 de 2017. Como foi campeão da A-2, o Flamengo de Arcoverde irá ao Grupo B, onde fará companhia a América e Serra Talhada. Por sua vez, o Afogados da Ingazeira estreia na elite estadual contra Central e Vitória das Tabocas no Grupo C. O Grupo A conta com Salgueiro, Atlético Pernambucano e Belo Jardim. As chaves foram definidas em sorteio.

Os líderes dos grupos avançam ao Hexagonal do Título, que já conta com as presenças de Santa Cruz, Sport e Náutico, respectivos campeão, vice-campeão e terceiro colocado na última edição. Os quatro melhores colocados irão ao mata-mata, e os dois últimos serão eliminados da competição.

As equipes restantes da primeira fase medirão forças no Hexagonal do Rebaixamento. As duas piores campanhas serão punidas com a queda à segunda divisão.

Vale lembrar: os três times do estágio inicial do campeonato que irão ao Hexagonal do Título automaticamente ganharão o direito de representar Pernambuco na Série D 2018. Caso um deles seja o Salgueiro, que joga a Série C, a vaga em aberto ficará com o líder do Hexagonal do Rebaixamento.