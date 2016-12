Volta Redonda confirma rumores e anuncia atacante Pipico, ex-Guarani

Pipico chega com contrato até o fim da Série C do próximo ano | Foto: Divulgação/Volta Redonda F.C.

Após longas semanas de rumores e especulações, o Volta Redonda enfim anunciou nesta segunda-feira (19) a contratação do atacante Pipico, ex-Guarani. Vice-campeão da Série C do Brasileirão pelo Bugre, o jogador de 31 anos assinou contrato com o Tricolor de Aço até o fim da disputa da terceira divisão nacional.

Com passagens por Vasco, Atlético-GO e Macaé, o experiente artilheiro demonstrou empolgação com o novo desafio em sua carreira. "O Volta Redonda é um clube que vem crescendo no cenário nacional, teve um ano de 2016 incrível e está se planejando para continuar obtendo bons resultados no ano que vem", comentou o atleta.

Pipico ainda enfatizou a quantidade de competições que o Voltaço irá disputar no próximo ano. "Teremos pela frente um ano de calendário cheio, com Estadual, Copa do Brasil e uma Série C, que é um campeonato muito difícil, com grandes equipes, mas tenho certeza que vamos brigar pelo acesso à Série B", destacou o atacante.

O jogador entendeu as limitações do Tricolor de Aço e mesmo assim o acerto só foi possível graças a vontade de Pipico. Além disso, a diretoria confirmou que um patrocinador irá arcar com parte do salário do atleta.

Vice de futebol, Flávio Horta Júnior revelou que a contratação do atacante era um sonho antigo. "Ele vem de uma excelente campanha na série C com o Guarani, nosso campeonato mais importante no próximo ano, o que pode nos ajudar muito. Jogou praticamente todas as partidas e ajudou o Bugre a subir", completou o dirigente.

Pipico começou 2016 atuando pelo Macaé no Campeonato Carioca: foram quatro gols em nove jogos. O atacante então seguiu para o Guarani na disputa da terceira divisão nacional e em 21 partidas disputadas, balançou as redes adversárias em cinco oportunidades.