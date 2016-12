Após mais de duas décadas, Formiga se despede da Seleção Brasileira

Formiga é a atleta do futebol brasileiro com mais atuações pela seleção, entre homens e mulheres (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Em terras onde o futebol se faz tradicional, reinam desigualdades entre eles e elas. Reinam investimentos e estruturas destoantes. Reinam, gritam contrastes cruéis. No país do futebol, elas pouco têm vez, mas não deixam de cravar seu nome. Com condições imensamente menores que eles, não deixam de lutar, e, de luta em luta, fazem história.

Dessa forma, uma das principais jogadoras de futebol estampou sua marca na história da modalidade no Brasil. Aos 38 anos, Formiga fez seu último jogo com a camisa da Seleção Brasileira, no duelo contra a Itália, pela final do Torneio Internacional de Futebol Feminino, nesse domingo (18). Em campo, oposição entre alegria pela vitória da Canarinho e tristeza pela despedida da veterana da seleção.

“É o momento de sair, me dedicar a outras coisas e poder continuar ajudando as meninas. Sei que muitos não querem, eu também não, mas tenho que entender que é o momento. Me despedir dessa maneira, com título, é maravilhoso. É muito apoio. O que a gente pode no momento é dar esse retorno à torcida brasileira. Quero agradecer de novo a todos, todas as mensagens que eu recebi, nesse momento e todos os outros em que já passei. Por tudo, toda a torcida, nesse momento, não tenho como segurar as lágrimas. Tantos anos de dedicação, anos na luta, na batalha. Deixo aqui meu agradecimento a todos. Do meu primeiro treinador até a de agora”, agradeceu a jogadora.

Em posição de reverência àquela bandeira que por duas décadas defendeu, Formiga ouviu pela última vez o hino nacional antes de defender seu país. Sob seus olhos, lágrimas de quem muito fez pela seleção. Sob seus pés, as gramas da Arena da Amazônia, um dos inúmeros palcos por onde passou nessa extensa trajetória com a camisa verde e amarela.

“No momento do hino, eu sempre me segurei, e agora, no último jogo, tive que soltar. Desde quando comecei na Seleção, na hora que toca o hino, é uma emoção muito grande. Representar milhares de brasileiros. Você busca estar entre os melhores na modalidade. É tanta coisa que vem à cabeça naquele momento, e a gente tem que ser forte, tentar pelo menos, para focar no jogo”, contou.

Formiga se emocionou ao ouvir o hino nacional (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Formiga deixa um legado de luta pelo futebol feminino e de identificação com a Seleção Brasileira. Foram 21 anos a cargo da Canarinho e uma grande marca: ela é a jogadora que mais vestiu a camisa da seleção entre homens e mulheres, com 160 partidas ao todo. Pelo lado da veterana, um legado. Pelo lado dos brasileiros, antes de mais nada, pedidos de desculpas.

Desculpas pelo reconhecimento infinitamente menor ao zelo e apelo que ela sempre teve com o futebol feminino. Desculpas por portais, jornais e variados meios de comunicação terem dado tão pouca atenção à sua despedida durante o domingo. Desculpas pela (in)visibilidade do futebol para mulheres no Brasil, comprometido por investimentos ainda tão singelos.

O movimento do futebol feminino tem crescido no país com a campanha da seleção nos Jogos Olímpicos Rio 2016 e a admissão da primeira mulher para o cargo de treinadora no início de novembro deste ano, logo após a saída de Vadão. Também, com alguns esforços que a CBF tem tido com criação de comissões para discutir o futebol de mulheres, com decisões partindo da Conmebol e da Fifa. Mas ainda assim enfrenta um panorama muito aquém do que merece.

Formiga disputou seis Copas do Mundo pelo Brasil, igualando o recorde da japonesa Homare Sawa, sendo as duas, portanto, as que mais estiveram no torneio. São ainda seis Olimpíadas na conta, o que deixa a jogadora como a atleta brasileira com mais participações na história da maior competição esportiva do mundo, considerando todas as modalidades.

Com tanta história e um apelido que não indica sua grandeza, Formiga deu uma entrevista ao coletivo Guerreiras Projects em 2014, que simboliza o que ela foi dentro da Canarinho. Esse depoimento foi cedido para publicação ao Centro de Memória do Esporte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Tímida e mais retraída, a veterana sempre olhou, antes de tudo, para o futebol feminino como um todo, onde sua metas individuais ficavam em plano secundário.

“Hoje nós temos a Marta, melhor do mundo cinco vezes, tem a própria Cristiane, que bateu o recorde em Olimpíadas [maior artilheira da história das Jogos Olímpicos no futebol feminino] e eu com essa marca [maior participação em Olimpíadas]. Mas, com certeza, disso tudo, o que a gente ficaria mais feliz seria se a nossa modalidade fosse mais respeitada no nosso país, não é? Não adianta você ter uma marca, um histórico pessoal, onde sua modalidade não está tão acima, onde você realmente queria que estivesse”, analisou.