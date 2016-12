Revelado no Palmeiras, meia Diego Souza é anunciado pelo Volta Redonda para 2017

Diego Souza estava no futebol japonês | Foto: Divulgação/Montedio Yamagata

O Volta Redonda segue se reforçando para a disputa da temporada 2017, onde disputará o Campeonato Carioca, a Série C do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Nesta sexta-feira (23), a diretoria anunciou a contratação do meia-atacante Diego Souza, revelado pelo Palmeiras. O jogador assina contrato até o final da disputa da terceira divisão nacional do próximo ano.

Nas últimas três temporadas, o novo reforço tricolor estava no Montedio Tamagata, do Japão: em sua passagem pelo clube, atuou 127 vezes e marcou 40 gols. Além do Yamagata, Diego Souza fez sua carreira toda no país e defendeu outras cinco equipes japonesas. No Brasil, atuou apenas na Portuguesa-SP e também passou pelo Lobus BUAP, do México.

Vice de futebol tricolor, Flávio Horta Júnior destacou que a contratação é a realização de um sonho antigo. De acordo com o dirigente, Diego Souza já esteve na mira do Voltaço em outras oportunidades.

"É um meia que pensamos trazer na temporada passada, mas a ausência de calendário completo inviabilizou. Agora com a Série C e a Copa do Brasil, somados com a vontade do jogador, tudo foi possível", enfatizou Flávio Horta.

A contratação também só foi realizada com o auxílio de um investidor não divulgado pela direção tricolor, que irá arcar com parte dos salários. "Diego vem para qualificar ainda mais o nosso elenco, com contrato até o fim da série C, sem comprometer o nosso equilíbrio financeiro", finalizou o dirigente.

Diego Souza é o quinto reforço do Volta Redonda para a próxima temporada. Além dele, o clube Sul Fluminense contratou os zagueiros Maílson e Luan - reeditando a dupla de zaga no início de 2016; o atacante Caio Cezar, também revelado no Palmeiras, além do atacante Pipico, um dos destaques na campanha do Guarani na terceira divisão deste ano, que culminou na ascensão do Bugre à Série B.