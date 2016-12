Conmebol divulga tabela da Copa Libertadores 2017

Google Plus

(Foto: Reprodução/Conmebol)

A Conmebol divulgou em seu site a tabela dos jogos da Copa Libertadores 2017. Com os 47 times já definidos, apenas dois brasileiros disputam a fase preliminar, Botafogo e Atlético-PR. A VAVEL Brasil mostra como ficou a tabela dos brasileiros na competição continental:

Fase Preliminar (2ª Fase)

Botafogo

01/02- 21h45min Botafogo x Colo Colo (CHI) Estádio Nilton Santos (RJ) 08/02- 20h30min Colo Colo (CHI) x Botafogo Monumental David Arellano (CHI)

Atlético-PR

01/02- 21h45min Atlético-PR x Millionarios (COL) Arena da Baixada (PR) 08/02- 19h45min Millionarios (COL) x Atlético-PR El Campín (COL)

Grupo 1 (Atlético Nacional, Estudiantes, Barcelona e G2)

Caso passe por Colo Colo (CHI) e Olímpia (PAR) ou Independiente Del Valle (EQU), o Botafogo será o último integrante do grupo e começará em casa contra o Estudiantes. Veja abaixo como ficará a tabela caso o alvinegro seja o G2:

14/03- 20h Botafogo* x Estudiantes (ARG) Estádio Nilton Santos (RJ) 13/04- 19h45min Atlético Nacional (COL) x Botafogo* Atansio Girardot (COL) 20/04- 19h45min Barcelona (EQU) x Botafogo* Isidro Romero (EQU) 02/05- 21h45min Botafogo* x Barcelona (EQU) Estádio Nilton Santos (RJ) 15/05- 21h45min Botafogo* x Atlético Nacional (COL) Estádio Nilton Santos (RJ) 25/05- 21h45min Estudiantes (ARG) x Botafogo* Ciudad de La Plata (ARG)

Grupo 2 (Santos, Santa Fé, Sporting Cristal e G3)

Cabeça de chave, o Santos terá um grupo com viagens. Santa Fé (COL), Sporting Cristal (PER) e a equipe que passar pela pré-Libertadores (G3). O Peixe estreará no Peru contra o Sporting Cristal. Veja abaixo:

09/03- 19h45min Sporting Cristal (PER) x Santos Alberto Gallardo (PER) 16/03- 21h45min Santos x G3 Vila Belmiro (SP) 19/04- 19h45min Santa Fé (COL) x Santos Atanasio Girardot (COL) 04/05- 21h45min Santos x Santa Fé (COL) Vila Belmiro (SP) 18/05- 21h45min G3 x Santos A definir 23/05- 21h45min Santos x Sporting Cristal (PER) Vila Belmiro (SP)

Grupo 4 (San Lorenzo, Universidad Católica, Flamengo e G1)

O Grupo 4 poderá reunir dois brasileiros. O Flamengo já está garantido e espera pelo último adversário, que poderá ser o Atlético-PR. Para isso, o Furacão terá que passar por Millionários (COL), Universitário (PER), Deportivo Táchira (VEN) e Deportivo Capiatá (PAR). Se avançar, a equipe começará enfrentando a Universidad Católica (CHI) em Curitiba, enquanto o Flamengo receberá o San Lorenzo (ARG) no Rio de Janeiro. Veja a tabela:

08/03- 21h45min Flamengo x San Lorenzo (ARG) Maracanã ou Ilha (RJ) 07/03- 20h Atlético-PR* x Universidad Católica (CHI) Arena da Baixada (PR) 15/03- 21h45min Universidad Católica (CHI) x Flamengo San Carlos de Apoquindo (CHI) 15/03- 19h30min San Lorenzo (ARG) x Atlético-PR* Pedro Bidegain (ARG) 12/04- 21h45min Flamengo x Atlético-PR* Maracanã ou Ilha (RJ) 25/04- 21h45min Atlético-PR* x Flamengo Arena da Baixada (PR) 03/05- 21h45min Flamengo x Universidad Católica (CHI) Maracanã ou Ilha (RJ) 03/05- 20h Atlético-PR* x San Lorenzo (ARG) Arena da Baixada (PR) 17/05- 21h45min San Lorenzo (ARG) x Flamengo Pedro Bidegain (ARG) 17/05- 21h45min Universidad Católica (CHI) x Atlético-PR* San Carlos de Apoquindo (CHI)

Grupo 5 (Peñarol, Palmeiras, Jorge Wilstermann e G4)

O grupo do atual campeão brasileiro será um dos mais fáceis da competição. Na estreia, o alviverde estreará contra um dos clubes que virá da pré-Libertadores. Veja a tabela:

06/03-21h45min G4 x Palmeiras A definir 15/03-21h45min Palmeiras x Jorge Wiltermann (BOL) Allianz Parque (SP) 12/04- 21h45min Palmeiras x Peñarol Allianz Parque (SP) 26/04- 21h45min Peñarol x Palmeiras Campeón del Siglo (URU) 03/05- 21h45min Jorge Wiltermann (BOL) x Palmeiras Félix Caprilles (BOL) 24/05- 21h45min Palmeiras x G4 Allianz Parque (SP)

Grupo 6 (Atlético-MG, Libertad, Godoy Cruz e Sport Boys)

O Atlético foi cabeça de chave e, embora encare uma equipe boliviana, não enfrentará a temida altitude. O Galo estreará na Argentina. Veja abaixo:

Godoy Cruz (ARG) x Atlético-MG Malvinas Argentinas (ARG) Atlético-MG x Sport Boys (BOL) Independência (MG) Libertad (PAR) x Atlético-MG Dr. Nicolás Leoz (PAR) Atlético-MG x Libertad (PAR) Independência (MG) Sport Boys (BOL) x Atlético-MG Samuel Vaca Giménez (BOL) Atlético-MG x Godoy Cruz (ARG) Independência (MG)

Grupo 7 (Nacional, Chapecoense, Lanús e Zúlia)

O grupo da campeã da Sul-Americana terá duas equipes tradicionais e uma estreante. A Chape, também esterante em Libertadores, irá até a Venezuela na primeira rodada. Veja a tabela:

07/03- 20h45min Zúlia (VEN) x Chapecoense José Encarnación Romero (VEN) 16/03- 19h30min Chapecoense x Lanús (ARG) Arena Condá (SC) 18/04- 21h45min Chapecoense x Nacional (URU) Arena Condá (SC) 25/04- 21h45min Nacional (URU) x Chapecoense Gran Parque Central (URU) 17/05- 21h45min Lanús (ARG) x Chapecoense Ciudad de Lanús (ARG) 23/05- 22h30min Chapecoense x Zúlia (VEN) Arena Condá (SC)

Grupo 8 (Grêmio, Guaraní, Zamora e Iquique)

Campeão da Copa do Brasil, após 15 anos, o Grêmio também terá um grupo mais fácil. E a exemplo da Chape, estreará fora de casa.