Sob forte calor, Loco Abreu é apresentado no Bangu: ''Chego com moral''

(Foto: Luis Miguel/Bangu)

Com 22 clubes no currículo e aos 40 anos, Loco Abreu ainda causa alvoroço por onde passa. E nesta terça-feira (27), no estádio Moça Bonita, em Bangu, não foi diferente. Sob forte calor e com direito a uma grande festa, o uruguaio foi apresentado como o novo reforço do alvirrubro para o Campeonato Carioca 2017. Carismático e irreverente, o atacante se mostrou empolgado em retornar ao Rio de Janeiro:

''É uma recepção muito boa. Gostei da intensidade da diretoria por achar que posso ser importante para o projeto dele, para reconstruir o Bangu. Também tem a questão da idade, que o Bangu vai completar os 113 anos. E também por voltar ao Rio, um clube de tradição, a torcida está animada. Está sendo muito bom. Para quem conhece o futebol carioca, é uma honra vestir a camisa. Chego com 40 anos, mas como campeão e artilheiro. Chego com moral. Aqui não tem craque, aqui tem um centroavante que precisa do funcionamento do time, do elenco. A partir de janeiro, vamos conviver com os companheiros, construir um time forte'', afirmou.

No Brasil, Loco Abreu defendeu as cores de Figueirense e Grêmio, mas foi no Botafogo que o uruguaio fez história: "O Botafogo é a minha casa, a minha família. Esse sentimento não vai mudar’’, afirmou. No Bangu, agora seu 23ª clube na carreira, o atacante vestirá a camisa 113, em alusão à idade que o time completará no ano que vem. Questionado sobre sua forma física, Loco Abreu brincou: ''É só olhar uma semana trás, na final. Não viu, não? Faz uma pesquisa aí no YouTube e aí tem a resposta'', disse.

Por fim, o uruguaio deixou um recado para os torcedores: ‘’Estamos juntos para fazer um caldeirão aqui. Quero agradecer por vocês estarem presentes hoje. Está um calor f....., mas veio todo mundo. Vão ter que matar a gente para ganhar aqui. Estou com muita esperança de fazer o Bangu voltar a ser aquele time dos anos 70, 80, que era f... mesmo. Vocês sabem que para qualquer clube, qualquer time, vocês são fundamentais. Jogar com a torcida apoiando faz uma diferença muito grande. A diretoria está fazendo um baita trabalho, respeitando a história do clube. Vamos fazer tudo para honrar a camisa, sobretudo que vocês fiquem identificados. Podemos ganhar, podemos perder, mas vamos nos esforçar muito. E se tem bons cruzamentos, o matador mata, não tem jeito (risos). As torcidas organizadas têm que estar juntas, fazendo força. Só um escudo, só uma cor. Não tem divisão'', encerrou.

O elenco do Bangu se apresentará no dia 3 de janeiro, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio.