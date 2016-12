Jogo das Estrelas completa 13 anos com Maracanã lotado e homenagem à Chapecoense

(Foto: Ricardo Murdocco/Jogo das Estrelas)

O Jogo das Estrelas será, mais uma vez, a principal atração do fim de ano no Rio de Janeiro. Em sua décima terceira edição, o evento beneficente do ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico, é o maior do país atualmente e contará com diversas estrelas, incluindo até Neymar. Com ingressos esgotados, o duelo será realizado nesta quarta-feira (28), às 20h30, no Estádio do Maracanã. O Jogo dos Artistas terá início às 18h.

A festa está chegando ao Rio de Janeiro mais uma vez. No principal palco da cidade e com homenagens aos heróis que faleceram no acidente aéreo da Chapecoense, Zico, ex-jogadores e atletas de diversas modalidades se reúnem para um grande ato de solidariedade. No tradicional Jogo das Estrelas, os torcedores esperam mais um grande show em campo.

Ingressos esgotados

A grande expectativa gerada pelo Jogo das Estrelas gerou mais um ano de sucesso para o evento. Com mais de 40 mil ingressos disponíveis, todos os setores do Maracanã estão esgotados e o evento, mais uma vez, será uma grande festa para o torcedor carioca. Sem muitas partidas no estádio em 2016, o Rio de Janeiro volta a receber o grandioso jogo de Zico.

Homenagens à Chapecoense

Assim como todos os eventos esportivos no país, o Jogo das Estrelas também fará homenagens às vítimas, sobreviventes e familiares dos envolvidos na tragédia com o avião da Chapecoense. Como já era esperado, foi confirmado o tributo e que parte da renda será direcionada às famílias.

Jogo dos artistas também promete animar público

Como sempre, o Jogo das Estrelas não reunirá apenas grandes personalidades do mundo do esporte. A partida preliminar, tradição no evento, já tem várias estrelas da TV e da música confirmadas, como Rodrigo Santoro, Sergio Mallandro, Rafael Cardoso, Xande de Pilares e muitos outros. Atletas como José Aldo e Gabriel Medina também estão confirmados.

Jogadores confirmados

Neymar, Zico, Verón, Sorín, Capdevilla, Rafinha, Renato Augusto, Alex Muralha, Réver, Camilo, Gustavo Scarpa, Diego Souza, Marinho,Vitinho, Alecsandro, Emerson Sheik, Juan, Loco Abreu, Fumagalli, Júnior, Falcão, Renato Gaúcho, Zinho e muitos outros nomes farão parte do tão esperado jogo principal. A lista completa está disponível no site oficial do evento.