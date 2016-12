Com homenagem à Chape, Jogo das Estrelas agita noite em Santa Catarina

Antes da partida iniciar, o ex-Real Madrid Cesar Prates prestou homenagem a Chape (Foto: Daniella Machado)

A noite desta terça-feira (27), foi em clima de festa no Estádio Dr. Hercílio Luz, na cidade de Itajaí, em Santa Catarina. Isso porque aconteceu mais uma edição do Jogo das Estrelas, entre os amigos de Weverton, goleiro do Atlético-PR e Turma do Pagode e Sorriso Maroto.

A disputa de bola foi em clima de descontração durante os 90 minutos, comandado pelo árbitro Margarida Show, que agitou quem marcou presença no estádio e também os jogadores e estrelas dentro de campo. Além disso, durante o primeiro tempo da partida, Weverton mostrou que estava ali para fazer o que sabe: fechar o gol e agarrar um pênalti cobrado por Denilson.

A partida encerrou com o placar de 8 a 7 para a equipe do goleiro que foi ouro nas Olímpiadas Rio 2016.

Para Weverton, 2016 foi um ano incrível. Segundo ele, tudo o que há de ser feito é agradecer. “Foi sensacional o ano, não poderia ser diferente, nem nos meus melhores sonhos eu sonhei um ano tão especial quanto esse”, contou. Para o goleiro do Atlético-PR, poder participar do Jogo das Estrelas é uma forma de encerrar o ano bem e fechar o ciclo com chave de ouro.

Quem também marcou presença foi Paulo Baier, que além da boa participação em campo e marcar gols, participou do evento pela primeira vez. “Fico feliz em participar pela primeira vez, é um evento superbacana, a gente reencontra amigos e é uma festa com um ótimo benefício”, destacou.

Paulo Baier destacou, também, as homenagens feitas antes do apito inicial. “E também em relação a homenagem a Chapecoense que teve todo seu merecimento, então acho que a gente fazer parte disso é muito gratificante”, finalizou.

Verde e Branco

Antes do apito inicial, todos as estrelas e jogadores se reuniram no meio de campo, formando um círculo. Era hora de homenagear as vítimas do acidente com a Chapecoense. Não houve um minuto de silêncio e sim, alguns minutos de reflexão e oração feitas pelo ex-Real Madrid, Cesar Prates.

Além da homenagem inicial, o uniforme de jogo também trazia homenagem ao Verdão do Oeste. Nas costas de cada camisa trazia o nome de um jogador que foi vítima no acidente de avião com a #eterno, abaixo do nome e a frente do uniforme o escudo da Chapecoense se destacava na camisa.

O uniforme para o jogo poderia ser diferente se não fosse Cesar Prates ter sugerido e dado a ideia de mudança para prestar solidariedade ao clube de Santa Catarina. “Nós todos descobrimos uma identidade, somos brasileiros e brasileiros tem sentimentos, tem uma alma e talvez o espírito não estava dentro de nós, o espírito de solidariedade. Nos movemos para algumas coisas importantes, mas recebemos algo muito forte, foi a semeadura da Colômbia, com tudo que eles se movimentavam para demonstrar a expressão de carinho e de amor para com a nossa a nação”, declarou.

“Nós brasileiros não somos só futebol e agora demonstramos que temos condições e o importante agora é despertar isso, é despertar uma geração pós catástrofe, é isso que nós precisamos, não podemos mais continuar chorando, agora é preciso atitude e mostrar que somos brasileiros”, destacou o ex-Real Madrid.