Promessa de campanha, estádio Grito da República é inaugurado em Olinda

Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil

Hoje foi um dia histórico para os moradores de Olinda, em especial, os do bairro de Rio Doce, local onde foi construído e inaugurado, nesta quarta-feira (28), o estádio Grito da República. Após quatro anos de atraso, a obra que antes era prevista para ser entregue em dezembro de 2012, finalmente foi entregue ao povo olindense.

Ainda inacabado, a nova previsão é que ao decorrer de 2017 sejam concluídas o restante das obras, nada que tire o encanto e orgulho do cidadão olindense que esteve presente hoje, na tão esperada estréia do estádio.

O projeto que no início visava trazer seleções da Copa do Mundo de 2014 para Olinda, como opção de campo de treinamento, caiu em sucessivos retrocessos e por um grande período ficou esquecido. Com obras paradas por tanto tempo, foi gritante a frustração de todos que imaginavam que a tal construção traria melhorias por todo bairro e cidade.

A reportagem entrevistou alguns olindenses presentes na inauguração. Vinicius Borba (esquerda), de 20 anos, que mora próximo ao estádio, e teve o privilégio de participar de uma das partidas festivas que sacramentaram a abertura do tão aguardado campo: "O estádio em si ficou muito bom, o gramado e vestiário me agradaram bastante. No geral, uma boa estrutura, faltando alguns detalhes, claro, como é o caso da ausência de refletores", afirmou Vinicius, que é jogador profissional.

Foto: Beatriz Borba

Acompanhando a obra desde o início, ele se mostrou otimista e comentou sobre benefícios que o estádio pode acarretar para a cidade: "A expectativa é a melhor, acredito que dependendo de como será administrado, vai ser muito bom, não só para o bairro, mas para a cidade em si.", completou.

Várias partidas com caráter comemorativo, envolvendo equipes com histórico em Rio Doce, foram realizadas hoje, fazendo a alegria do torcedor que se fez presente no estádio Grito da República.