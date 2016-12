No Jogo das Estrelas, Léo Moura reencontra Maracanã: "Fico muito feliz"

Antônio Melcop/Santa Cruz

Na noite desta quarta-feira, no Maracanã, irá acontecer o já rotineiro Jogo das Estrelas, comandado pelo craque rubro-negro Zico. A partida contará com diversos craques da história e da atualidade. Neste ano, a renda será revertida para as famílias das vítimas da tragédia da Chapecoense.

O bom público presente no Maracanã espera poder ver um jogo festivo, repleto de craques e artistas. Dentre os jogadores, o ex rubro-negro Léo Moura, que defendeu o Santa Cruz nesta temporada também irá participar da pelada. Em entrevista na zona mista do estádio, Léo Moura falou sobre a expectativa do Jogo das Estrelas deste ano.

"A expectativa é de um jogo festivo. É brincar. Fazer o que ás vezes não costumamos fazer em jogos oficiais. Lógico que sempre entramos pra vencer", delcarou.

Léo Moura atuou por várias temporadas no Flamengo, tendo assim uma grande identificação com o Maracanã, palco de muitas alegrias para o jogador e de sua despedida do rubro-negro carioca. Ao falar sobre o reencontro com o estádio e com parte da torcida, o jogador se mostrou feliz com a recepção dos rubros-negros presentes na entrada do Maracanã.

"Confesso que nem pensei muito nisso. Fui recebido super bem na chegada, fico muito feliz de voltar a jogar no Maracanã. Se durante a partida me aplaudirem, vou ficar muito feliz, mas se vaiarem tamém vou entender. O torcedor sabe da admiração e carinho que tenho pela torcida e pelo clube", disse o lateral.

Indagado sobre uma possível volta ao Flamengo, Léo Moura preferiu desconversar mas garantiu que não pensa em aposentadoria por pelo menos três temporadas.

"Esse ano eu provei que tenho condições de jogar. No momento, não penso em voltar. Se vai acontecer só Deus sabe. Mas no momento não penso nisso. O que penso é que posso jogar com qualidade durante mais uns três anos", completou.