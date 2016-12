Pensando na Série A, Atlético-GO se reforça para nova temporada

Marcelo Cabo seguirá à frente do Dragão na temporada de 2017 (Foto: Divulgação/Atlético-GO)

Após o fim da temporada de 2016, na qual o Atlético Goianiense conseguiu o feito de ser campeão brasileiro da Série B pela primeira vez em sua história, a equipe rubro-negra já busca se reforçar e montar uma equipe competitiva para disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

Com a campanha belíssima em 2016, os jogadores do Atlético chamaram a atenção de vários clubes do Brasil e do mundo. Com isso, alguns atletas deixaram o Dragão, como Magno Cruz, que foi para o Jeju United, da Coréia do Sul e também do volante Michel, que foi contratado pelo Grêmio e jogará a Copa Libertadores da América.

Esses não foram os únicos jogadores que o Atlético teve de fazer uma despedida. O volante Pedro Bambu também acertou sua saída do Dragão e vai para o Goiás, porém ainda não foi anunciado. O mesmo ocorreu com o lateral Matheus Ribeiro, que foi para o Santos, o zagueiro Marllon, contratado pela Ponte Preta, e também com Lino, que chegou a ser cogitado no Vila Nova.

Mesmo mantendo algumas peças importantes, como os meias Gilsinho e Jorginho, o atacante Júnior Viçosa, o zagueiro Ricardo Silva e o goleiro Kléver, o Atlético teve que entrar no mercado para correr atrás de reforços e até anunciou algumas peças novas para a temporada de 2017.

O principal reforço até agora é o atacante Willians, ex-Palmeiras e Fluminense, de 28 anos. Ele estava atuando no futebol japonês, vestindo a camisa do Matsumoto Yamaga, e não teve muito sucesso do outro lado do mundo, já que marcou apenas um gol. Na sua última passagem pelo Brasil, Willians esteve no Bahia, onde marcou apenas três vezes.

Os outros reforços do Dragão até o momento são Everton, zagueiro que atuou pela Luverdense, Diego Rosa, meio-campista que também já teve passagens pelo time mato-grossense, o lateral-esquerdo Wanderson, ex-América-RN e Fortaleza, o zagueiro Roger Carvalho, do Palmeiras, e o atacante Alípio, que estava no Vitória.

Mais reforços devem chegar para compor a equipe do técnico Marcelo Cabo para a nova temporada. O diretor de futebol Adson Batista segue de olho no mercado e um dos jogadores que podem pintar no clube rubro-negro é Rodrigo, volante que foi revelado pelo Goiás e que está no Palmeiras.

O Atlético estreia na temporada de 2017 contra a equipe do Vila Nova, jogando no estádio Olímpico, no sábado (28), pelo Campeonato Goiano. Além do estadual, o Dragão se prepara para jogar a Copa do Brasil, onde irá entrar diretamente nas oitavas de final, e a Série A do Campeonato Brasileiro pela quarta vez na era dos pontos corridos.