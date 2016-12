Com clássico mineiro, Primeira Liga define horários da primeira rodada da edição 2017

A Primeira Liga divulgou nesta sexta-feira (30) os horários das partidas da rodada inicial do torneio para o ano que vem. Com direito a clássico mineiro, os duelos vão do dia 24/01 até 02/02. Entre os horários, o mais cedo será às 19h15, com o mais tarde iniciando às 20h.

O Fluminense é o atual campeão e abrirá a competição enfrentando o Criciúma. América-MG e Ceará fecham a tabela. Pelo regulamento, são quatro chaves com quatro clubes, cada. Os dois melhores se classificam para as quartas de final. Mata-mata será em jogo único.

Confira os horários dos confrontos: