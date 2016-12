Do imaginário do torcedor ao campo: a "lei do ex" no Brasileirão

Diego Souza é quem mais marcou gols sobre ex-clubes (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

O ano de 2016 chegou ao fim, assim como a movimentada temporada do futebol brasileiro. O Palmeiras quebrou um jejum de 22 anos e conquistou mais um título do Campeonato Brasileiro – o nono na história alviverde. A competição foi marcada por grandes jogos, belas disputas e lances incríveis, que converteram-se em glórias para uns e decepções para outros. E se tratando do contexto do Brasileirão, ela não deixaria de estar presente, a “lei do ex”.

A regra é clara: toda vez que um jogador enfrenta um ex-clube, as chances de balançar as redes aumentam consideravelmente. É óbvio que, na prática, tal legislação não existe, mas no imaginário do torcedor brasileiro, encarar um atleta que já vestiu as cores do clube do coração torna-se sinônimo de gol. No Campeonato Brasileiro de 2016, a lei aplicou-se em quase 74% das rodadas e vitimou 16 equipes.

Diego Souza encerrou 2016 sendo o artilheiro do Brasileirão (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

Maior carrasco dos ex-clubes, Diego Souza não parece sentir saudades dos times que já jogou. Natural do Rio de Janeiro, o meio-campista de 31 anos foi artilheiro do Brasileirão, juntamente com Fred e William Pottker, com 14 gols. Desses, seis foram marcados sobre times que defendeu em algum momento da carreira – Atlético-MG, Fluminense e Grêmio.

A lista dos principais artilheiros que aprontaram para cima do antigo clube também conta com Rafael Sóbis, Camilo e Fred. Atualmente no Cruzeiro, Sóbis marcou apenas quatro gols desde que voltou ao futebol brasileiro e, coincidentemente, todos eles foram sobre times que um dia defendeu. O atacante anotou um contra o Fluminense e três diante do Internacional, clube que o revelou.

Camilo, atualmente no Botafogo, já defendeu 13 clubes nacionais. Na última edição do Brasileirão, o meio-campista marcou contra três deles: Chapecoense, Cruzeiro e Sport. “Sempre que enfrento uma ex-equipe é um sentimento diferente; estou lidando com amigos e profissionais que trabalhei junto. A partida torna-se diferente, o torcedor fica instigando, mas são situações do futebol. Marcar é sempre muito bom”, declarou o jogador.

Camilo foi um dos destaques do Botafogo no Brasileirão 2016 (Foto: Vitor Silva/SSPress/Botafogo)

Um dos pilares na campanha que resultou na classificação do Botafogo para a Copa Libertadores da América, Camilo revelou que, dos gols que anotou sobre os ex-clubes, o mais especial foi o marcado na derrota do alvinegro diante da Chapecoense, por 2 a 1, em Santa Catarina. “Foi meu último clube aqui [Brasil], é muito recente. Foi diferente, pois joguei muitas partidas lá. Cada jogo tem sua circunstância, mas sempre que marco fico feliz”, afirmou.

Fred não perdoou contra América-MG e Cruzeiro, seus ex-times (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Também com três gols em cima de clubes que defendeu, encontra-se Fred, atualmente no Atlético-MG. Com a camisa do alvinegro, o atacante marcou sobre o América-MG e Cruzeiro. Antes de transferir-se para o Galo, ainda pelo Fluminense, o artilheiro também havia balançado as redes do Coelho, na primeira rodada do Brasileirão.

No total, 63 gols foram marcados no contexto da “lei do ex”, número superior ao melhor ataque da competição – pertencente ao campeão Palmeiras, que balançou as redes em 62 oportunidades. O maior beneficiado pela lei fictícia foi o Flamengo, que terminou o Brasileirão na terceira posição. O time rubro-negro fez oito gols e em nenhum momento foi castigado por atletas que passaram pela Gávea.

Em contrapartida, o Grêmio foi o clube que mais sofreu gols de jogadores que já o defenderam. O tricolor gaúcho foi vítima de ex-atletas em nove oportunidades e não fez nenhum gol aproveitando-se da lei.

Saudades do ex-clube?

E quando o jogador ao invés de castigar, ajuda o ex-clube? No Brasileirão 2016, dois atletas tiveram a infelicidade de marcar gol contra diante do antigo time. Kadu, atualmente na Ponte Preta, teve modesta passagem pelo Corinthians na temporada 2007. Em duelo válido pela terceira rodada da competição, o zagueiro da Macaca marcou contra e contribui para a vitória corintiana, por 3 a 0.

Na 33ª rodada, o também zagueiro Manoel anotou o gol da vitória do Atlético-PR sobre o Cruzeiro, por 1 a 0. O defensor contribui para que o Furacão continuasse brigando por uma vaga na Copa Libertadores da América – que no fim, foi conquistada. O problema é que Manoel defende a Raposa desde 2014, ano em que despediu-se do clube paranaense.