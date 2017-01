Há 10 anos: relembre quem foram os campeões estaduais no ano de 2007

Adeus, 2016. Seja bem-vindo, 2017. Um novo ano se inicia e, com a chegada do mês de janeiro, temos a abertura dos Campeonatos Estaduais. Sabendo disso, o torcedor mais supersticioso se prende aos números e começa a se preparar para o que virá pela frente. Neste especial, a VAVEL Brasil relembra como era o futebol há 10 anos. Você se recorda de todos os campeões estaduais em 2007?

Campeonato Carioca 2007:

Foi uma das finais mais emocionantes do Campeonato Carioca nos últimos anos. Os placares das partidas de ida e volta se repetiram: 2 a 2 no tempo regulamentar. Então, Flamengo e Botafogo foram para a marca da cal. Especialista no assunto, brilhou a estrela do goleiro Bruno que defendeu duas penalidades e deu o título ao Rubro-Negro.

Campeonato Paulista 2007:

A vontade e o poder de superação do Santos falaram mais alto naquele domingo, em 2007. Com um gol do atacante Moraes, de 20 anos, aos 36min do segundo tempo (Adaílton abriu o placar na etapa inicial), o time alvinegro devolveu a derrota por 2 a 0 para o São Caetano no primeiro jogo da final e conquistou o bicampeonato paulista. Este foi o 17° título estadual da história do clube.

Campeonato Mineiro 2007:

Apesar do susto no primeiro tempo, quando foi pressionado e levou dois gols, o Atlético-MG conquistou o título do Campeonato Mineiro 2007 mesmo com a derrota de 2 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão. Como goleou por 4 a 0 no primeiro clássico, o time alvinegro podia até perder por três gols de diferença para se sagrar campeão.

Campeonato Gaúcho 2007:

Bastava ao Grêmio um empate por até dois gols com o Juventude, no Estádio Olímpico, para conquistar o título do Campeonato Gaúcho. A equipe da casa, no entanto, não tomou conhecimento do Juventude e venceu por 4 a 1 para erguer o troféu.

Confira outras conquistas estaduais de 2007: