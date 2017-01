Após lembrança do 7 a 1, Ronaldo responde provocação de Toni Kroos: "Feliz ano novo"

Ronaldo responde provocação de Toni Kroos: "Feliz ano novo"

As provocações para o 7 a 1 não param, nem mesmo dois anos e meio após a fatídica semifinal da Copa do Mundo. Foi o caso de Toni Kroos, volante do Real Madrid e da Seleção Alemã que postou em suas redes sociais uma imagem que desejava um “Feliz 2017”, mas substituía os dois últimos números do ano pelas bandeiras de Brasil e Alemanha.

Mas, de vez em quando, há uma boa resposta no horizonte. Foi o caso de Ronaldo Fenômeno que, atendendo a pedidos, respondeu a provocação do alemão trocando as bandeiras de lugares. Se as bandeiras nos números 7 e 1 remetiam à semifinal do Mundial de 2014, o brasileiro trocou para os 2 e 0, placar da final da Copa do Mundo de 2002, também disputada entre Brasil e Alemanha.