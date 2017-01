Vila Nova se prepara à temporada 2017 com objetivo de surpreender

Ecival Martins será o presidente do Vila Nova em 2017. Foto: (Divulgação/Vila Nova)

O Vila Nova surpreendeu. Isso pode-se notar com clareza. Cotado como um dos candidatos a serem rebaixados na Série B 2016, o Tigrão se empenhou na competição e passou longe da zona de rebaixamento. Muito pelo contrário, chegou até a sonhar com G-4 em algumas oportunidades, porém, não teve sucesso.

Apesar de tudo, o Vila Nova volta com empenho e confiança para o ano de 2017. Os objetivos agora são maiores, como lutar pelo título do Campeonato Goiano e quem sabe, sonhar com o acesso no Campeonato Brasileiro.

Para isso, o Vila teve de passar por mudanças. Ecival Martins foi eleito o novo presidente do clube colorado e Felipe Albuquerque, diretor de futebol. Após perderam o treinador Guilherme Alves para a Linense, o Tigre foi no mercado e trouxe Mazola Júnior, ex-treinador do CRB, para o comando do Vila.

De imediato, as primeiras contratações do Vila Nova já começaram a pintar. O Vila já anunciou as vindas dos goleiros Wendell e Elisson, o lateral-esquerdo Jonathan, o meia Hiroshi e o atacante Ruan. Outros jogadores podem pintar também, como o zagueiro Alemão, que está no futebol da Arábia Saudita e o atacante Wallyson, que está no Santa Cruz.

É bem verdade que o Vila Nova perdeu muitos jogadores, entre eles, o volante Victor Bolt que já tem um acerto com o rival Goiás. Outro destaque do Vila na temporada e que pode deixar o clube é o atacante Moisés, que vem negociando sua ida ao Ceará.

Mas nem todos os jogadores deixaram o Vila Nova. Os volantes Fágner e Geovane, o lateral-direito Magno Silva e o atacante Matheus Anderson renovaram seus contratos com o Tigrão e seguirão vestindo a camisa colorada em 2017.

Assim como Vila teve sucesso em algumas negociações, teve fracasso em outras. A diretoria chegou a tentar o zagueiro Lino, do Atlético-GO, e até o atacante Marcão, que estava no Goiás, mas não conseguiram chegar a um acordo.

O Vila estreia na temporada no dia 28 de janeiro, no estádio Olímpico, em um clássico contra o Atlético-GO, pelo Campeonato Goiano. Além do estadual, o Tigre ainda disputará a Copa do Brasil e o Brasileirão da Série B no calendário da temporada.