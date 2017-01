Na estreia da Copinha, Volta Redonda sofre gol no fim e fica no empate com Penapolense

INCIDENCIAS: Partida do Grupo 6 válida pela primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, realizada no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis

Estreando na 48ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Volta Redonda-RJ enfrentou na noite desta terça-feira (3) o Penapolense-SP no Estádio Tenente Carriço, em Penápolis, abrindo o Grupo 6. Com gols no segundo tempo, as equipes empataram em 1 a 1; Alan Cariús marcou para o Voltaço e já nos acréscimos da etapa complementar, Gabriel Rapchan empatou para os donos da casa.

A equipe dirigida por Neto Colucci volta a campo nesta quinta-feira (5) contra o Paraná-PR no mesmo local às 20h. Uma vitória colocaria o time do Sul Fluminense com grandes chances de avançar ao mata-mata do principal torneio de categorias de base do Brasil. Caso perca, a situação passa a ficar mais complicada na luta pela classificação à fase eliminatória. Já a Pantera do Noroeste também tenta seu primeiro triunfo na quinta, às 18h, diante do Paysandu.

Equipes pecam nas investidas ofensivas e placar segue inalterado

Priorizando mais o setor defensivo e atuando no 4-4-2, o Voltaço começou a partida mais detido em seu campo de defea, mas tomando conta da posse de bola. Jogando ‘em casa’, o Penapolense-SP tentava investidas, mas corria perigo nos contra-ataques em alguns momentos.

Com muita troca de passes, os visitantes conseguiam confundir os marcadores, mas falhavam no último passe e em momentos de decisão de jogadas. Bem postado, o Tricolor de Aço estava mais próximo do gol que abriria o placar no Tenente Carriço

Apesar das tentativas, o placar seguiu inalterado antes do intervalo, com ambas as equipes voltando aos vestiários com o intuito de abrir o placar na etapa complementar.

Intensidade e muita posse de bola dos visitantes foi destaque no primeiro tempo | Foto: Silas Reche/Penapolense

Voltaço abre o placar, mas Gabriel Rapchan empata para os anfitriões nos acréscimos

Já no segundo tempo, o time de Neto Colucci foi um pouco mais para cima do adversário e aos 15', os visitantes abriram o placar. O lateral Leandro bateu cruzado e o goleiro adversário espalmou; na sobra, Pietro driblou o arqueiro do Penapolense e só rolou para o camisa 10 Alan Cariús empurrar para as redes.

Após o gol que abriu o placar em Penápolis, o Volta Redonda se retraiu ainda mais no seu campo defensivo, esperando o adversário na expectativa de um erro para liquidar a partida. Os donos da casa tiveram um pênalti a favor, mas o goleiro Vinícius fez grande defesa.

Porém, já no apagar das luzes, os anfitriões da partida conseguiram o empate aos 46' com Gabriel Rapchan, frustrando o que seria um excelente resultado para o Tricolor de Aço, que possui ambições de ir longe na competição após 23 anos de sua última participação.