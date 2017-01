Na abertura do Pernambucano, times mandantes saem com saldo positivo

Flamengo e Belo se enfrentaram no sertão (Foto: Laetson Silva / Especial à VAVEL Brasil)

O Campeonato Pernambucano 2017 teve início! Na tarde desta quarta-feira (4), foram realizados três jogos que abriram a primeira fase do Estadual, que vai até o fim do mês e define os classificados ao Hexagonal do Título. A 1ª rodada será completada à noite, com o duelo entre Salgueiro x Serra Talhada, às 20h (de Recife).

Em confronto que marcou a estreia do Afogados da Ingazeira na Primeira Divisão do Campeonato Pernambucano, a equipe enfrentou o Atlético Pernambucano na tarde desta quarta (4), no Estádio Paulo Petribu, em Carpina, pela primeira rodada da 1ª fase do Estadual. Em jogo de portões fechados, devido aos laudos do estádio não terem ficado prontos à tempo da estreia, o resultado final foi um empate sem gols.

O Tatu-Bola como é conhecido a equipe do Atlético, começou o primeiro tempo pressionando, chegando principalmente com o atacante Edmilson, em falhas do zagueiro Gabriel, que chegou a furar duas vezes dentro da pequena área. Apesar da atuação melhor do Atlético, foram poucas as finalizações e os primeiros 45 minutos terminaram sem gols. O segundo tempo teve a mesma tônica, com o time de Carpina chegando e Evandrizio, goleiro do Afogados, fazendo grandes defesas, além de uma bola na trave.

Gramado ruim atrapalhou espetáculo no Carneirão (Foto: Marcelo Araújo / Especial à VAVEL Brasil

Já em Vitória de Santo Antão, o Vitória não tomou conhecimento do América e venceu por 3 a 0, com gols de Jefferson, aos 42 do primeiro tempo, e dois de França, aos 12 e 27 minutos do segundo, respectivamente. Com a larga vitória, o Tricolor das Tabocas lidera seu grupo na primeira fase do Estadual.

O primeiro tempo foi marcado por um jogo truncado, muito pegado. As chances passaram sempre pelo meia Samuel, do tricolor das tabocas. Primeiro, quase marcando um gol olimpico. Aos 10, em cobrança de falta, novamente com Samuel, Waldson fez grande defesa. Após lateral cobrado por Enderson, o Vitória abriu o placar com chute forte de Jefferson. E o primeiro tempo terminou assim. 1x0 para o time da casa. No segundo tempo, o calor parece ter afetado fisicamente o time verde e branco e o Tricolor não teve dificuldades para fazer os outros dois gols com França.



Atual campeão da Série A2 do Campeonato Pernambucano, o Flamengo de Arcoverde enfrentou no Estádio Áureo Bradley, nesta quarta, o Belo Jardim pela 1ª rodada da 1ª fase. E o time do sertão não decepcionou sua torcida na volta á elite. O placar final foi 2x1, com gol de Fabricio, pelo Belo Jardim e de Alef no primeiro tempo e Jardel fazendo o da virada na segunda etapa, para o rubro-negro.

O Flamengo agora sai pra enfrentar o Afogados da Ingazeira, no Vianão, no próximo domingo(8), as 16h (horário de Recife), enquanto o Belo Jardim estreará em casa contra o Vitória, no Vianão, no mesmo dia e horário. O Rubro-Negro Sertanejo lidera seu grupo, enquanto o Belo fica na lanterna.