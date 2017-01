Juventude pressiona, mas Londrina segura empate pela Copinha

Nesta quarta-feira (4), Londrina e Juventude estrearam pela Copa SP de Futebol Júnior em Itararé, interior do estado de São Paulo, e fizeram um jogo onde a equipe gaúcha se mostrou superior em maior parte do jogo, apesar de o time paranaense se mostrar uma equipe mais calculista. Com gols de Lucas Machado pro Londrina e Taufer pro Juventude, as duas equipes empataram e ocupam a segunda e a terceira colocação no grupo 29, já que o líder é o Estanciano do Sergipe que venceu o lanterna Guaratinguetá por 4 a 2.

As próximas partidas válidas pelo grupo 29 será na sexta-feira (6) onde o time paranaense enfrentará o Estanciano às 16h00 e o time gaúcho enfrentará o anfitrião Guaratinguetá às 14h00.

Juventude começa melhor, Londrina equilibra e ganha na primeira etapa

O jogo no estádio Virgílio Holtz começou truncado e pegado na faixa central do campo, tendo em vista que os meias das equipes não conseguiam trocar passes e armar as jogadas para os avançados. O Juventude começou melhor, encurralando o Londrina que aos poucos foi se reerguendo e voltando para o jogo, principalmente com boas participações de Lucas Machado e Casagrande.



O Juventude chegou duas vezes com perigo no primeiro tempo, enquanto o Londrina marcou um gol que foi anulado pelo juiz Wander Escardine por uma falta de Anderson. O Londrina ameaçou pela primeira vez a meta de Raul com um chute forte que rasou a barra, chute que foi executado por Lucas Machado.



Após essas chegadas, o time paranaense equilibrou a partida e conseguiu abrir o placar no apagar das luzes do primeiro tempo, após boa jogada de Felipe pela esquerda e uma cabeçada firme de Lucas Machado sem chances para o goleiro do Juventude.



Londrina sofre empate, leva pressão mas segura o empate

Logo no início do segundo tempo, o Alviverde gaúcho empata o jogo com uma bela e rápida jogada que resultou no gol de Arthur Taufer que tinha acabado de entrar. O Juventude aproveitou a ausência do zagueiro Ricardo, que estava sendo atendido fora de campo e logo depois saiu dando lugar a Ygor na equipe do Londrina.



A equipe do Paraná mudou bastante no segundo tempo, perdendo por lesão Lucas Machado, o melhor em campo até então. O Londrina foi pressionado pelo Juventude que adquiriu confiança após o empate ameaçando o goleiro Djhonattan, que foi exigido duas vezes em defesas difíceis em finalizações do atacante alviverde Caprini.



No fim do jogo o Juventude pressionou mais ainda por meio de bolas aéreas, aproveitando a maior altura do seus jogadores em relação aos jogadores do Londrina.

Apesar da pressão do time gaúcho, o placar não se alterou mais em Itararé, terminando em 1 a 1.