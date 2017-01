Goiás goleia Pérolas Negras e estreia com pé direito na Copa São Paulo de Futebol Júnior

Uma goleada que ninguém esperava aconteceu na tarde dessa quarta-feira (04) no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Na estreia de Goiás e o time haitiano, Pérolas Negras, a equipe esmeraldina levou a melhor e goleou por 4 a 0 com gols de Madson, Guilherme, Rafael e Patrick.

Com o resultado, o Goiás torna-se líder do grupo 24 da Copinha, e logo atrás vem o Nacional de São Paulo que venceu o Corisabbá, do Piauí, por 3 a 1. A próxima partida do Verdinho é contra o próprio Nacional, na sexta-feira (06), ás 14h, no mesmo estádio. Já o Pérolas Negras enfrentará o Corisabbá na mesma data, porém, ás 16h.

Pérolas com vontade, mas Goiás aproveita as chances

A equipe do Pérolas Negras começou indo com tudo pra cima do Goiás, com muita vontade e também velocidade. Os haitianos tocavam a bola e tentavam aproveitar todos os lances com jogadas trabalhadas, enquanto o time goiano esperava uma vacilada do adversário para poder marcar um gol.

Não demorou muito para esse vacilo acontecer. O goleiro Pascal saiu jogando errado e tocou no pé de Wallyson, que entregou para Thiago e que deixou no pé de Madson. O jogador esmeraldino só bateu colocado para fazer o primeiro do Verdinho.

O Pérolas Negras mantinha mais posse de bola e o Goiás se segurava na defesa, mas não tinha muitas dificuldades para isso. Em um escanteio, a bola viajou na área haitiana e o zagueiro Neto subiu de cabeça para marcar. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

O Verdinho passou a gostar mais da partida e Wallyson colocou a bola no travessão em cobrança de falta. O primeiro tempo terminou com o Goiás em vantagem e com ampla condição de aumentar ela no segundo tempo.

Verdinho segue dominando e conquista a vitória

O segundo tempo voltou e logo no começo o Goiás já mostrou serviço quando o goleiro Pascal derrubou o atacante Rafael na área. O mesmo bateu com firmeza e fez o terceiro gol do clube goiano no jogo, vendo uma grande evolução do time sub-20 com o técnico Sílvio Criciúma no comando.

A equipe do Pérolas Negras também teve pênalti. Simson foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti, mas o atacante Dorvilus desperdiçou quando bateu no mesmo canto do goleiro Vinícius. Foi uma ótima defesa do goleiro esmeraldino.

Depois, a equipe do Haiti chegou até a ter um novo pênalti, mas o arbitro anulou pois o bandeirinha marcou impedimento antes. A partida ia ficando tensa e o Pérolas Negras criou chances de muito perigo pra cima do Goiás.

No final do jogo, o goleiro Pascal fez uma falta dura no atacante do Goiás e foi expulso da partida. Com todas as substituições já feitas, um jogador de linha teve de ir para o gol, mas isso não durou muito, pois logo depois o juiz apitou o fim da partida.