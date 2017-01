Salgueiro bate Serra Talhada e divide liderança do Pernambucano com Vitória

Na estréia dos sertanejos Salgueiro e Serra Talhada no Campeonato Pernambucano 2017, realizada na noite desta quarta-feira (4) no estádio Cornélio de Barros, deu Carcará. Os donos da casa dominaram quase toda a partida e venceram pelo placar de 2 a 0, com gols de Álvaro e Willian Lira.

Após um início de jogo bastante truncado, com as duas equipes se estudando. Aos poucos o Salgueiro começou a buscar mais o jogo, mas esbarrava na defesa do Serra Talhada. Mas quando o cronômetro marcava 21 minutos de jogo, os refletores do Cornélio de Barros ficaram totalmente apagados. Foram mais 24 minutos de espera até que a bola voltasse a rolar.

Com reinício, a partida ficou bem mais movimentada. Nos primeiros instantes Ranieri aproveitou cobrança de escanteio e chutou com perigo contra o gol cangaceiro. No lance seguinte, a revanche: Renatinho, cara a cara com Mondragon, fez o arremate, porém não acertou a pontaria e mandou pela linha de fundo.

Os lances mais perigosos da primeira etapa foram mesmo do Carcará. Primeiro com Willian Lira sozinho na área contra Ruan, tentando um chute colocado mas não sendo feliz na finalização. E depois num pênalti assinalado por Sebastião Rufino Filho, que Rodolfo Potiguar cobrou mas Ruan defendeu.

O segundo tempo começou com domínio total dos donos da casa. Tanto que aos 18 minutos, após o time local já ter chegado algumas vezes com um certo perigo, Álvaro pegou a sobra de um bate-rebate na área e mandou para o fundo do gol abrindo o placar para o Carcará.

A partir daí as coisas ficaram ainda mais fáceis para o Salgueiro. Tanto que o goleiro Mondragon fez apenas uma boa defesa aos 25 minutos, num chute de Jânio. E aos 31 minutos, veio o tiro de misericórdia. Tamandaré cobrou falta e Willian Lira, sem muita dificuldade, fez o segundo gol da partida. Dadá ainda mandou uma bola na trave aos 48 minutos, mas o embate terminou 2 a 0 para o mandante.

Com a vitória, o Salgueiro é o líder do grupo A, com três pontos ganhos, à frente do Atlético Pernambucano que empatou sem gols contra o Afogados da Ingazeira e tem um ponto, e do Belo Jardim que perdeu para o Flamengo de Arcoverde que não pontuou. Na próxima rodada o Carcará folga, e só volta a campo na terceira rodada contra o Afogados da Ingazeira no estádio Vianão no próximo dia 11.

Já o Cangaceiro é o segundo colocado do grupo B, mesmo sem nenhum ponto. Está à frente do América que perdeu por 3 a 0 para o Vitória e ocupa a lanterna. O líder do grupo é o Flamengo de Arcoverde. Na segunda rodada, a ser realizada no próximo domingo (8), o Serra Talhada recebe o Atlético Pernambucano, no estádio Nildo Pereira.