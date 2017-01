Sem dificuldades, Paraná goleia Volta Redonda e garante classificação na Copa São Paulo

Paraná Clube e Volta Redonda se enfrentaram no estádio Tenente Carriço, em Penápolis, pela 2ª rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Paraná venceu por 3 a 0 e garantiu a classificação. Rafael Furtado, Allexson e Jhony fizeram os gols do tricolor paranaense.

Já classificado, o Paraná pegará a Penapolense, dona da casa, no sábado (7), para garantir a liderança do grupo. A Penapolense é a vice-líder já que, após o empate com o Voltaço, venceu o Paysandu por 2 a 1. Volta Redonda e Paysandu se enfrentam no outro jogo do grupo, mas só o time carioca tem chance de classificação.

Paraná domina o jogo e sai na frente

O jogo começou equilibrado. O Paraná tinha mais a posse de bola e dominava as ações. Após bom cruzamento, Alesson quase abriu o placar para o Tricolor da Vila. Logo depois Rafael Furtado abriu o placar para o Paraná, dando números finais ao primeiro tempo.

Logo no início da segunda etapa, Allexson ampliou para o Paraná Clube, que chegava ao 2º gol. Não demorou muito e Jhony deu números finais ao jogo, fazendo o 3º do time paranaense.