Sem dificuldades, Ceará bate Luverdense e garante a classificação na Copinha

Ceará e Luverdense se enfrentaram na tarde desta sexta-feira (6) no Estádio Vereador José Ferez, em Taboão da Serra interior de São Paulo, em mais uma partida válida pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time cearense bateu o Luverdense por 2 a 0 e garantiu sua classificação pra próxima fase da Copa SP, enquanto o Luverdense deu adeus à competição.

Já classificado, o Ceará enfrentará no próximo domingo (8) às 16h o Clube Atlético Taboão da Serra — que venceu o Madureira nesta sexta-feira (6) e chegou a 4 pontos —, em busca de garantir a primeira posição do grupo 19. O Luverdense vai encarar o Madureira também no domingo (8) às 14h, o time carioca que ainda briga pela segunda posição do grupo por meio do saldo de gols, e precisa contar com uma derrota do Taboão da Serra para passar de fase.



Ceará age rápido e mata o jogo logo no início

O jogo começou com um completo domínio do time nordestino, logo aos sete minutos Artur Cabral fez o primeiro gol do Ceará após boa jogada pela direita de Rondinelly e uma perfeita cabeçada do atacante cearense. Com um Luverdense em um ritmo sonolento e com marcação ineficiente, o Ceará não titubeou e já marcou o segundo logo aos dezesseis minutos com Brunão em mais um ótimo cruzamento, só que dessa vez efetuado por Felipe Maia e pelo lado esquerdo.



Luverdense praticamente desiste do jogo e Ceará controla

No segundo tempo, poucas ações perigosas. No início da segunda etapa o meia Alemão, do Luverdense, fez uma boa jogada e quase fez o gol para o time do centro-oeste brasileiro. Mas logo em seguida, Alemão fez uma falta pesada e tomou cartão vermelho, logo depois o atacante Luiz Gustavo também tomou cartão vermelho e foi expulso. Com menos dois, o Luverdense não mostrou reação e o Ceará também não fez questão de alargar o placar.