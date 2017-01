Goiás vira sobre Nacional-SP e fica perto da classificação na Copinha

Goiás vira pra cima do Nacional e fica perto da classificação. (Foto: Wagner Oliveira/VAVEL Brasil)

Na tarde dessa sexta-feira (06), o Goiás se impôs em frente ao time da casa, o Nacional-SP, e venceu a equipe paulista de virada com gols de Nilson e Patrick, permanecendo na liderança da competição, agora com 6 pontos ganhos.

Com 100% de aproveitamento na competição, o Goiás só depende de um empate para se classificar. A próxima partida do clube esmeraldino será no domingo (08), ás 9h, contra o Corisabbá-PI. A equipe piauiense ainda tem chances de classificação, já que venceu o Pérolas Negras, do Haiti, pelo placar mínimo.

Goiás com mais posse de bola, mas primeiro tempo termina com o placar igual

A partida teve início com um Goiás pressionando a saída de bola do adversário e mantendo uma forte posse de bola. O Nacional, por mais que tivesse um apoio do seu torcedor, não conseguia atacar com muito perigo ao gol de Vinícius.

Apesar disso, a marcação do Nacional também estava muito forte e as chances de perigo não apareciam também ao time goiano. Bastava uma brecha para um dos times chegar ao gol, e isso não demorou muito para acontecer.

Ainda no primeiro tempo, Pedro recebeu um belo passe na frente do goleiro e tentou fazer o drible, mas acabou sendo derrubado. Pênalti marcado para o Nacional, que o próprio Pedro Silva bateu com capricho e abriu o placar.

O Goiás teve de reagir e passou a usar a estratégia dos lançamentos na frente. Deu certo. Wallyson recebeu bola na frente e foi empurrado pelo jogador do Nacional. Penalidade marcada, que Nilson converteu e empatou o jogo.

Segundo tempo truncado, mas Goiás leva a melhor

A segunda etapa foi vista com um Nacional criando muitas chances e reagindo para ir em busca da vitória. O Goiás construía jogadas com mais cautela e só esperando uma brecha do adversário.

O goleiro Vinícius trabalhou muito no segundo tempo, fazendo algumas defesas importantes, mas era visível a dificuldade do Nacional de chegar ao gol. A torcida do time paulista foi ficando impaciente quando o treinador foi retirando algumas peças importantes do time de campo.

O Goiás aproveitou o momento de tensão do Nacional e conseguiu o tão esperado gol. Após cruzamento na área, Patrick subiu de cabeça e marcou o gol da virada esmeraldina. Foi o segundo gol do atleta nessa Copa São Paulo.

Após o apito final, um alívio grande dos jogadores esmeraldinos, que agora, estão com a mão na classificação para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.