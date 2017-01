Guia VAVEL da Primeira Liga 2017

Além das prisões e dos indiciamentos de seus dirigentes, a CBF teve de lidar com outro problema em 2016: a criação de uma liga de clubes, à revelia das ordens da entidade. A ideia inicial era reeditar a Copa Sul-Minas, mas, com diversos adeptos, ganhou contornos nacionais. Assim nasceu a polêmica Primeira Liga, conquistada pelo Fluminense no ano anterior - que retorna com mais força e novos participantes.

Se a última edição da Primeira Liga contou com 12 participantes, esse número aumenta para 2017. O torneio será disputado por 15 clubes de cinco estados diferentes: Brasil de Pelotas, Grêmio, Internacional, Avaí, Chapecoense, Criciúma, Figueirense, Joinville, Paraná, Londrina, Flamengo, Fluminense, América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro.

O formato também sofreu alteração. A Primeira Liga será dividida em quatro grupos, um a mais que no ano anterior. Os dois primeiros de cada avançam para as quartas de final, outra novidade desta edição. O mata-mata será inteiramente disputado em jogo único. O torneio tem abertura marcada para 24 de janeiro. E a decisão, para 8 de outubro.

Novas datas da Primeira Liga

Com mais clubes participando, a Primeira Liga precisou modificar seu formato e alterar o número de datas - aumentando seu número e consumindo mais espaços no calendário. Aproveitando-se das brechas dos Estaduais e das 'Datas Fifa', a competição será realizada durante boa parte do ano. Ela começa no dia 22 de janeiro, e a final está marcada para 8 de outubro.

Regulamento da Primeira Liga

Os 16 clubes se dividem em quatro grupos de quatro equipes e jogam partidas em turno único, dentro da própria chave. Os dois primeiros de cada grupo avançam às quartas de final. Quartas de final, semifinal e final são disputadas no sistema mata-mata em partida única na casa da equipe com melhor campanha. Caso haja empate, o classificado ou campeão será conhecido na disputa de pênaltis.

Participantes da Primeira Liga 2017:

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D BRASIL DE PELOTAS (RS) AMÉRICA (MG) ATLÉTICO (MG) AVAÍ (SC) CRICIÚMA (SC) CEARÁ (CE) CHAPECOENSE (SC) FIGUEIRENSE (SC) FLUMINENSE (RJ) FLAMENGO (RJ) CRUZEIRO (MG) LONDRINA (PR) INTERNACIONAL (RS) GRÊMIO (RS) JOINVILLE (SC) PARANÁ (PR)

Fluminense, o campeão da Primeira Liga

Na decisão da primeira edição da Primeira Liga, o Fluminense viu sua torcida encher o estádio Radialista Mario Helênio, em Juiz de Fora, e fez a festa com a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR. Após se classificar como líder do Grupo A, que tinha o rival paranaense, Criciúma e Cruzeiro, e eliminar o Internacional na semifinal, o Tricolor Carioca sagrou-se o primeiro campeão da história do torneio.

