Silvia Neid é eleita melhor treinadora do mundo da Fifa pela terceira vez

(Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Nada de Jill Ellis ou Pia Sundhage. A melhor treinadora do mundo no futebol feminino se chama Silvia Neid. Na tarde desta segunda-feira (9), o Prêmio FIFA - agora chamado de 'The Best' - conheceu seus vencedores em pela terceira vez em sua carreira, Neid foi consagrada. A técnica é atual campeã dos Jogos Olímpicos com a Alemanha.

O resultado não surpreendeu. Após um ano espetacular à frente da Seleção da Alemanha, seu último no comando técnico, Silvia Neid deixa os gramados com mais uma grande conquista. Pela terceira vez, a alemã foi eleita a 'Melhor treinadora do mundo' pela Fifa, se isolando como maior vencedora do troféu.

A treinadora alemã integra a seleta lista de grandes treinadora do futebol feminino. Neid, que encerrou sua carreira de onze anos no futebol após a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio, teve uma história vitoriosa comandando a Seleção de seu país. Foram duas conquistas olímpicas - ouro em 2016 e bronze em 2008 -; campeã da Copa do Mundo de 2007; e campeã da Eurocopa em 2009 e 2013. Além disso, Silvia ainda levou a equipe Sub19 ao título do Mundial de 2004 e da Euro de 2000, 2001 e 2002.

Silvia Neid ainda conseguiu continuar outro grande feito. Desde 1995, todas as Eurocopas femininas foram vencidas pela Alemanha, em uma incrível sequência de seis conquistas consecutivas. Nas últimas edições, a treinadora esteve presente em duas e foi peça chave para os títulos.

Esse não é o primeiro prêmio de Silvia, mas será o último. A treinadora, que assumiu a Seleção Alemã em 2005 em seu primeiro trabalho na carreira fora dos gramados, foi eleita a 'Melhor do mundo' em 2010, mesmo sem ganhar títulos, e em 2013. Agora, Neid deixa a carreira como técnica e a Alemanha precisará, após onze vitoriosos anos, encontrar um novo caminho sem ela.