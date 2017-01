De virada, Goiás derrota Corisabbá e termina na liderança do grupo 24

Acabaram os jogos dos grupos na Copa São Paulo de Futebol Juniores, e o Goiás deu um show de atuação jogando no Nicolau Alayon. Na manhã desse domingo (08), o Verdinho venceu a equipe do Corisabbá por 4 a 2 de virada e garantiu a liderança do grupo com 9 pontos.

A partida teve de tudo e mais um pouco: dois gols contra, dois pênaltis e uma disputa incrível do início ao fim. A vitória deixou a equipe esmeraldina com mais confiança para a próxima fase da competição, onde enfrentará o São Caetano, segundo colocado do grupo 23.

A equipe do Nacional, que se classificou na segunda colocação do grupo do Goiás, jogará contra o Flamengo, que foi o primeiro colocado do mesmo grupo do São Caetano.

Primeiro tempo fraco e sem gols

Ao contrário do que mostra o placar do jogo, o primeiro tempo não foi tão eficiente para as duas equipes. Poucas chances foram criadas e os jogadores estavam errando muito, tanto que os goleiros do jogo não trabalharam.

A melhor chance do Goiás no primeiro tempo foi quando o atacante Rafael recebeu um lindo lançamento na frente e teve a chance de fazer, mas chutou em cima do goleiro piauiense.

O Corisabbá, que precisava da vitória ou um empate para sonhar com a classificação à próxima fase, tentava manter a posse de bola e atacar quando possível e tinha um apoio dos familiares dos jogadores que estavam presentes no estádio.

Apesar de toda tentativa, o primeiro tempo não acabou da melhor maneira. Sem gols no placar, a torcida não tinha expectativa de um segundo tempo melhor, mas a história seria bem diferente.

Corisabbá assusta, mas Goiás reage e vence a partida

A partida teve sua volta com um Goiás melhor postado em campo e mais rápido. O resultado disso começou a aparecer quando em um ataque rápido e em um cruzamento, a bola desviou em todo mundo e até no zagueiro Gabriel, do Corisabbá, onde acabou entrando no gol. Era o primeiro gol da partida e o primeiro gol contra.

A equipe do Piauí sofreu o gol, mas não desistiu. O juiz marcou penalidade após o jogador do Corisabbá ter sido derrubado na área, e Sony bateu bem e empatou o jogo. Era a festa e a esperança do time piauiense de ainda sonhar com a classificação.

Esse sonho ficou mais maduro quando João Pedro em velocidade chutou cruzado, a bola desviou no zagueiro Cleuber, do Goiás, e entrou no gol. Era mais um gol contra na partida, mas era o gol da virada do Corisabbá.

O Goiás buscava reagir a qualquer custo e conseguiu isso, quando Nilson foi derrubado na área e o juiz marcou pênalti, que ele mesmo bateu e fez o gol de empate.

Para finalizar, no último lance do jogo, Patrick ganhou a bola na cara do gol e marcou o último e quarto gol da partida. A virada épica foi de total festa dos esmeraldinos e do técnico Sílvio Criciúma. Dos times goianos na Copinha, o Goiás, Atlético-GO e Trindade se classificaram e apenas o Vila Nova, foi eliminado.