Santa Cruz tenta quebrar invencibilidade do Primavera para seguir na Copinha

Time pernambucano vai precisar superar adversário invicto para se manter na disputa da Copa São Paulo (Foto: Israel Oliveira/GuaraniPress)

A missão do Santa Cruz diante do Primavera, em jogo válido pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, não é nada fácil. O time pernambucano precisa tirar a invencibilidade da equipe de Indaiatuba, na casa do adversário, nesta terça-feira (10), às 16h, para seguir na competição.

O Primavera não sabe o que é perder no torneio. O time de Indaiatuba ganhou seus dois primeiros jogos e ainda tem um empate com sabor de vitória diante do Atlético-PR, na última partida da primeira fase. Após estar perdendo por 2 a 0, a equipe buscou a igualdade e se classificou em primeiro lugar no Grupo 15 do torneio.

Enquanto isso, o Santa Cruz, tem apenas uma vitória na competição e marcou gols só em um jogo. O triunfo e as bolas na rede foram na estreia da equipe, 2 a 0 contra o XV de Piracicaba. Após a vitória veio um empate sem gols com o Guarani e uma derrota, por 1 a 0, diante do Ituano.

Artilheiro Toró

O Primavera, além da invencibilidade e o fator de jogar em casa, tem a seu favor o faro de gols de Jonas Toró. Com cinco gols na competição, ele é a esperança de gols da torcida do time de Indaiatuba.

Ele marcou em todos os jogos do time no torneio. E os últimos dois foram os responsáveis por classificar a equipe em primeiro lugar no Grupo 15.

Após estar perdendo por 2 a 0 para o Atlético-PR, o Primavera via o rival paranaense ultrapassar o time na tabela. Mas Toró entrou em ação, fez os dois gols que empataram a partida e devolveu a liderança à equipe de Indaiatuba.

Quebrar jejum

Já o Santa Cruz parece ter quase todos os fatores contrários na partida: torcida contra, rival invicto e jejum de gols. Mas, se quiser a vaga na próxima fase, precisa deixar para traz as adversidades e desbancar o adversário.

O principal fator a ser quebrado é o jejum de gols. O time pernambucano fez apenas dois no torneio. Ambos foram marcados ainda no primeiro jogo da equipe na competição. Depois disso foram dois jogos sem marcar, o que fez o time não depender apenas de si para seguir no campeonato.

Se por um lado o ataque não vem funcionando, o Santinha tem um fator em vantagem para a decisão: a defesa. Apenas um gol foi sofrido nas três partidas do time até o momento. Enquanto isso, o Primavera já sofreu quatro gols.