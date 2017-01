Com reformulação no elenco, Brasil de Pelotas acerta com atacante Rodrigo Silva

Foto: Carlos Insaurriaga / G.E. Brasil

O elenco do Brasil de Pelotas nunca passou por mudanças tão radicais quanto as atuais sob o comando do técnico Rogério Zimmermann. RZ foi anunciado como permanência e vai para sua sexta temporada à frente do rubro-negro, sendo o segundo técnico mais longevo no cargo em todo o país. A missão do Xavante é buscar reforços, principalmente ao setor de criação e de ataque. Após negociações que não evoluíram ou não se concretizaram, o atacante Rodrigo Silva é a novidade.

Rodrigo tem 33 anos e tem um currículo recheado por equipes brasileiras e de Portugal. Começou carreira em 2003 pelo Figueirense, passou por Corinthians-AL, pelas equipes portuguesas de Nacional, Leixões e União de Leiria, esteve no ABC, no América Mineiro, no Ceará, no XV de Piracicaba e estava nos últimos tempos no Botafogo-PB. Chega ao Xavante com boa possibilidade de brigar pela titularidade de um ataque a ser reformulado.

Sua melhor temporada foi a de 2013, quando vestia a camisa do alvinegro ABC. Rodrigo marcou 25 gols em 38 partidas, consolidando boa colocação na grande área e para completar as jogadas criadas pelos potiguares. Oferece como características a velocidade e a força física para lutar também pelos lados do campo.

O setor ofensivo do Brasil perdeu os titulares da temporada anterior. No meio de campo, Diogo Oliveira saiu para o Paysandu, Felipe Garcia, vice-artilheiro da Série B, foi ao futebol japonês. O atacante Elias chega ao Figueirense e Ramon para Ponte Preta. O Brasil ainda ficou sem o atacante Nena, mas permanece com Gustavo Papa e contratou Jean Silva. Os meio-campistas contratados, Aloísio e Lenilson despontam pelas vagas com as saídas de Oliveira e Garcia.

O Xavante conta atualmente com 19 jogadores no elenco. Busca anunciar mais reforços para os próximos dias, visando o calendário mais cheio do clube nos últimos anos. O clube pelotense disputa o Gauchão, a Primeira Liga e a Série B do Campeonato Brasileiro.