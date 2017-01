Grêmio busca manter 100% ao encarar Mirassol na abertura da segunda fase da Copinha

Às 16 horas (horário de Brasília) desta segunda-feira (9), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, Grêmio e Mirassol abrem a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Grêmio terminou a fase de grupos com uma campanha impecável na Copinha. Uma das únicas equipes com 100% de aproveitamento, o Tricolor Gaúcho foi líder do grupo 1, com 9 pontos e 10 gols marcados, com apenas dois gols sofridos, totalizando um saldo positivo de oito.

Já o Mirassol foi segundo colocado da chave 2, com sede em Tanabi, com seis pontos ganhos. Foram duas vitórias e uma derrota. Para próxima fase, quem avançar de Grêmio e Mirassol, vai enfrentar o vencedor de Náutico e Votuporanguense, que jogam também às 16 horas, em Tanabi, interior de São Paulo.

A provável escalação do Grêmio vem com: Phelipe Megiolaro, Pivô, Carrasco, Truyts e Gabriel; Ancheta, Khevin e Patrick; Barcelos, Pepê e Erick. O capitão Khevin tem boas atuações e boas chegadas à frente, sendo autor de um gol. Pelo meio, Patrick marcou dois na goleada por 4 a 0 sobre o Auto Esporte, na segunda rodada. Já no ataque, Erick balançou as redes na estreia, feito que também havia realizado na edição anterior da Copinha. Esses são alguns dos destaques do time dirigido por Beto Almeida, conhecido técnico pelo interior gaúcho.

Pode-se dizer que o Grêmio está até mais em casa que os paulistas na tarde, já que o Tricolor realizou as três disputas da fase de grupos no estádio onde joga esta eliminatória do mata-mata.

Pelo lado do adversário, equipe que busca surpreender a um dos grandes clubes brasileiros na competição sub-20, o Mirassol deve vir a campo com: Matheus Gabriel; Danilo Boza, Matheus Piauí, Guilherme Castilho e Rafael Santos; Queven, Luís Oyama, Jardisson e Lucas Ceará; João Féres e Gabriel Justino. É a equipe treinada pelo técnico Ivan Baitello.