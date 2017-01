Chuva de gols marca segunda rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano

Central estreou no Campeonato Pernambucano 2017 com vitória de 3 a 1 sobre o América em pleno Ademir Cunha (Foto: Mavian Barbosa/Especial à VAVEL Brasil)

Quatro jogos movimentaram a segunda rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2017 neste domingo (8). O que não faltou nos gramados da Terra dos Altos Coqueiros foi bola na rede. A jornada teve incrível média de 3,75 gols por partida. A vitória do Belo Jardim sobre a Acadêmica Vitória por 3 a 0 e a igualdade em um gol entre Afogados da Ingazeira e Flamengo de Arcoverde abriram as atividades. O triunfo do Central sobre o América por 3 a 1 e o movimentado empate de 3 a 3 do Serra Talhada com o Atlético Pernambucano encerraram os trabalhos. O Salgueiro folgou.

Sem muitas dificuldades, Belo Jardim vence Vitória

Elivaldo Araújo/Avant Mídia

Os gols da vitória do Calango frente ao escrete das Tabocas no Estádio Antônio Inácio de Souza, em Caruaru, foram anotados por Rogerinho, que balançou o fundo do barbante duas vezes, e Diego, que marcou contra o próprio patrimônio. O resultado representou a recuperação do Belo, que vinha de derrota por 2 a 1 para o Flamengo de Arcoverde, e o primeiro revés do Vitória, que vencera o América por 3 a 0.

O time verde e branco de Belo Jardim não está mandando seus jogos no Estádio Sesc Mendonção porque a praça esportiva, castigada pela seca que assola a região, não foi liberada pela Federação Pernambucana de Futebol.

No reencontro após a final da A-2, Afogados e Fla ficam no empate

Romário Silva/Afogados da Ingazeira

Na reedição da final da última Série A-2, Afogados da Ingazeira e Flamengo de Arcoverde não saíram do empate no Vianão. O campeão da Segundona largou na frente com Erycks. Stanley deixou tudo igual para os donos da casa.

A contagem de 1 a 1 mantém as equipes invictas na competição. As situações, entretanto, são diferentes: o Tigre do Sertão está com uma vitória e um empate, enquanto a Coruja do Pajeú ainda não sabe o que é vencer - na primeira rodada, empatou em 0 a 0 com o Atlético.

Central estreia com vitória; América demite Zezinho Costa do comando técnico

Divulgação

Como folgou na primeira rodada, o Central entrou em campo pela primeira vez na edição 2017 do Campeonato Pernambucano neste domingo, diante do América. E a estreia foi em grande estilo: a Patativa do Agreste venceu o Mequinha em pleno Ademir Cunha por 3 a 1, com dois gols de Anderson Lessa e um belo gol de falta de Altemar. Fábio Faquinha descontou para o Campeão do Centenário.

Com duas derrotas em dois jogos, o Esmeraldino decidiu sacar o técnico Zezinho Costa. A decisão foi tomada em reunião realizada após a derrota para o Central. A justificativa apresentada pelo diretor de futebol do América, Tércio Trindade, foi a necessidade da "implementação de uma ‘nova filosofia’, já que os métodos utilizados até este domingo não apresentou os resultados esperados". As informações são do site oficial do clube.

Serra Talhada e Atlético Pernambucano empatam em jogo de seis gols

Geovani/Serra Talhada

Certamente o Estádio Nildo Pereira recebeu o jogo mais insano da rodada. O Atlético não se intimidou com o ambiente hostil e abriu 2 a 0 já no primeiro tempo, com gols de Edmilson e Alan. Na reta final da primeira etapa, Jânio recolocou os donos da casa no jogo em pênalti bem cobrado.

Renatinho fez 2 a 2 aos 20 minutos da etapa complementar. Quando o relógio marcava 41 minutos, Danilo Quipapá marcou contra a própria meta e recolocou os visitantes em vantagem. Nos acréscimos, mais precisamente aos 50 minutos, o Serra teve mais um pênalti ao seu favor. E Jânio novamente converteu em gol, dando números finais à peleja: 3 a 3.

Este foi o segundo empate do Atlético no campeonato e o primeiro ponto conquistado pelo Cangaceiro no certame - na primeira rodada, foi derrotado pelo Salgueiro por 2 a 0.

Classificação

Passadas duas rodadas, o Belo Jardim aparece na liderança do Grupo A com três pontos, a mesma pontuação do vice-líder Salgueiro, que folgou na segunda jornada. O Atlético Pernambucano vem logo atrás, com dois pontos.

No Grupo B, o recém-promovido Flamengo de Arcoverde está com uma "gordurinha". O Tigre soma quatro pontos contra um ponto do Serra Talhada e nenhum ponto do América.

Por fim, o Grupo C tem Central e Acadêmica Vitória dividindo três pontos e o Afogados da Ingazeira somando dois pontos.

Conforme ordena o regulamento, os nove times da primeira fase são divididos em três grupos com três integrantes cada um. Cada equipe enfrenta os adversários das outras duas chaves em turno único. Em caso de pontuação igual, os critérios de desempate são, em ordem de importância: número de vitórias, saldo de gols e número de gols marcados.

Os líderes de cada grupo se classificam à Série D 2018 e se juntam a Santa Cruz, Sport e Náutico no Hexagonal do Título. Os times restantes irão ao Hexagonal do Rebaixamento, no qual os dois últimos colocados são rebaixados à Série A-2 2018.

Caso um dos times que avance ao Hexagonal do Título seja o Salgueiro, integrante da Série C, a vaga em aberto na quarta divisão nacional ficará com o líder do Hexagonal do Rebaixamento.

Terceira rodada

Quarta-feira (11/01)

15h (horário local; 16h de Brasília) - Afogados da Ingazeira x Salgueiro - Vianão

20h (horário local, 21h de Brasília) - Central x Atlético Pernambucano - Lacerdão

20h (horário local, 21h de Brasília) - Flamengo de Arcoverde x Acadêmica Vitória - Áureo Bradley

América folga