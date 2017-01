Guia VAVEL do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2017

O Campeonato Sul-Mato-Grossense começa no dia 28 deste mês com 12 equipes na disputa, sendo quatro de Campo Grande e as demais do interior do Estado. A grande promessa para essa edição é a reabertura do Estádio José Pedrossian, o Morenão, fechado pelo Ministério Público Estadual desde 2014 por problemas de segurança.

A esperança das equipes e da FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) é de que com um dos maiores estádios universitários da América Latina de portas abertas, os torcedores voltem a frequentar os jogos.

No início da semana que antecede o ponta pé inicial do Estadual, a Federação de Futebol divulgou alterações na tabela. O documento regulador conta com o Morenão já apto para receber as partidas, bem como o Laertão e a Toca do Urso. Confrontos do Sete de Setembro foram alterados para atender o time que disputa a Copa Verde.

A competição é dividida em dois grupos de seis times cada, sendo que pelo A jogam Comercial, Costa Rica, Novo, Operário, Serc e União ABC, enquanto na chave B se enfrentam Águia Negra, Corumbaense, Ivinhema, Naviraiense, Urso e o atual campeão Sete de Dourados.

Como o calendário Sul-Mato-Grossense é "reduzido" comparado ao dos grandes centros do futebol, sendo efetivamente disputado no início do ano e apenas duas equipes da elite tem outra competição ao decorrer da temporada, muitos jogadores são trazidos de diversos Estados do país para compor os elencos, e ao fim da competição acabam sendo desfeitos.

Mais do que reforços, neste ano os dirigentes investiram em montar comissões técnicas com nomes de repercussão nacional que passaram por Santos, Corinthians e Chapecoense.

Times de Campo Grande

Três das quatro equipes da Capital de Mato Grosso do Sul trouxeram nomes do futebol nacional para o comando dos times nesta edição.

Operário

Após divergências entre diretoria e comissão técnica, o gerente de futebol André Chita e o técnico Carlos Rabello deixaram o Operário há duas semanas do início da competição. A frente da equipe agora está Celso Rodrigues, que passou pela Chapecoense como auxiliar e técnico interino.

Entre os reforços para a competição estão o volante Diego Bezerra, o meia Leandro Iá, além do zagueiro campeão no ano anterior Bruno Everton.

Atletas durante treino (Foto: Reprodução/ Facebook Operário)

Comercial

Márcio Bittencourt, campeão brasileiro em 1990 pelo Corinthians e que participou da campanha vencedora de 2005 do Timão, comanda o Comercial, e faz sua primeira participação no futebol de MS.

De diretoria nova, definida no fim de 2016, o Colorado alugou um antigo hostell da cidade para ser sua sede, que atende a parte burocrática do clube e física dos atletas.

Primeiro trabalho entre jogadores e comissão técnica na nova sede do Comercial (Foto: Reprodução/ Facebook Comercial)

Novo

Mauro Maurino esteve com o Novo na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e agora comanda a equipe no Estadual. Com uniforme e distintivo novos, trabalho feito para acabar com a ligação que tem com o agora rival Operário, o Novo adotou a cor verde nos detalhes de sua camisa.

Três meninos da base do Corinthians, com idade entre 19 e 20 anos, são as apostas da equipe. O volante Lucas Caniggia, o zagueiro Júlio e o atacante Lauder.

Novo faz trabalho técnico durante pré-temporada (Foto: Reprodução/ Facebook Novo)

União ABC

Outro nome conhecido nacionalmente e que chega a Mato Grosso do Sul é o ex-Santos Robert, campeão nacional em 2002. Ele faz sua estreia como comandante neste ano.

Times do Interior

Emanoel Sacramento é o técnico do Sete de Setembro, atual campeão sul-mato-grossense. Ele passou pelo Bangu, Boavista, Potiguar, Tigres e Sampaio Corrêa antes de chegar ao time douradense. Nenhum atleta que compõe o elenco fez parte da conquista do ano anterior.

Em amistoso contra o Comercial, onde foi revivida a final do Estadual de 2016, o Sete foi derrotado por quatro a zero em casa.

Outros técnicos no campeonato são Tininho, no Águia Negra, Nei César, no Corumbaense, Márcio Máximo, em Costa Rica, Nilton Oliveira, no Ivinhema, Rony Aguilar, Naviraiense, e Jandaia Caetano, no Urso de Mundo Novo.

Estádio Morenão

Estádio Morenão passou por diversas vistorias até que os laudos estivessem prontos (Foto: Alcides Neto)

Os times da primeira divisão do sul-mato-grossense fizeram uma parceria com a FFMS e a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), responsável pela administração do Morenão, para fazer as adequações necessárias na praça esportiva e utilizar o espaço durante o Estadual.

O valor de R$ 150 mil investido é referente ao direito de imagem que a emissora responsável por transmitir o campeonato repassou para as equipes. Para suprir esse valor, o Governo de Mato Grosso do Sul firmou uma parceria com a Federação, onde investiu um valor maior do que o patrocínio do ano anterior.

Apenas o lado das cadeiras e arquibancadas cobertas passou por obras, o que reduziu a capacidade de público do local pela metade, que era estimada em 16 mil torcedores. Foram feitos ajustes nos guarda-corpos, acréscimos de grades para dividir as torcidas, bem como de luzes de emergência, câmeras de segurança e alterações de outros pontos que estão previstos no Estatuto do Torcedor. O gramado também recebeu cuidados.

Após a entrega dos laudos ao Ministério Público Estadual no dia 18 deste mês, o promotor da 25ª Promotoria de Justiça, Fabrício Proença, liberou que o local receba jogos sem a presença de público. A condição imposta para receber até 9 mil torcedores é de que os entulhos sejam retirados do estádio, bem como fossem feitas instalação de catracas, câmeras de vigilância, ar condicionado e internet na sala destinada a Polícia Militar.

A praça esportiva será palco dos jogos do Operário e do Comercial. União ABC e Novo devem mandar suas partidas no Estádio Jacques da Luz, na região das Moreninhas.

O Operário chegou a pedir o adiamento do início da competição caso o Morenão não estivesse apto a receber confrontos até o dia 28, algo que foi rejeitado pela FFMS. No entanto, a equipe conseguiu adiar sua partida contra o União ABC do dia 28 de janeiro para o dia 1º de fevereiro, às 20h45, no mesmo local. O presidente do Comercial, Valter Mangini, confirma que a o Colorado entra em campo no dia 29 de janeiro, às 16 horas, como já estava previsto, esperando até 9 mil torcedores.

Pintura das arquibancadas está entre as adequações previstas para reabrir o estádio (Foto: Alcides Neto)

Investimento Estadual de R$ 775 mil

Para a edição deste ano do Sul-Mato-Grossense, o Governo do Estado destinou a FFMS o valor de R$ 775.820,00 reais. O repasse da verba, que deve ser dividida entre as equipes participantes e utilizada para arcar com os custos do campeonato, conforme foi feito no ano anterior, quando foi investido o valor de R$ 622 mil, foi oficializado com publicação no Diário Oficial do Estado no dia 04 de janeiro.