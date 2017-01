Vitória e Red Bull Brasil travam duelo por vaga na próxima fase da Copinha

Na tarde dessa terça-feira (10), às 16h, Vitória e Red Bull Brasil disputam a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no estádio Dr. Jaime Pinheiro de Ulhoa e Cintra, em Jundiaí, São Paulo. O vencedor se classifica para a terceira etapa da competição e enfrenta quem passar entre Paulista x Atlético-GO.

O time baiano encerrou a primeira fase da Copinha ocupando o primeiro lugar no Grupo 12, de Atibaia, com sete pontos ganhos, sendo três vitórias, um empate e sem nenhuma derrota, além de cinco gols pró e dois gols contra. No último jogo, bateu o Atibaia por 2 a 1. Contra o Red Bull, o Vitória lutou para manter sua invencibilidade.

Enquanto isso, os paulistas do Red Bull terminaram em segundo lugar no Grupo 11, com seis pontos ganhos, duas vitórias, uma derrota, 9 gols pró e 3 gols contra. Na última partida, foram derrotados pelo Paulista por um placar de 1 a 0 no mesmo palco do jogo dessa terça-feira, o estádio Dr. Jaime Pinheiro de Ulhoa e Cintra.

Apesar do mando ser do Vitória, o ''Toro Loko'' pode mostrar-se muito mais adaptado ao campo e possuir certa vantagem, visto que jogaram todos os jogos lá, enquanto os baianos atuavam em Atibaia. A equipe vem se mostrando muito competente no ataque, tendo em vista suas goleadas no Vitória da Conquista, por 5 a 1, e no Joinville, por 4 a 0.