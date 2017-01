Guia VAVEL do Campeonato Sergipano 2017

O Campeonato Sergipano 2017, que é organizado pela Federação Sergipana de Futebol de Campo (FSF), terá início nesse sábado (14) e contará com a presença de dez equipes. A edição de 2017, que terá o nome oficial de Sergipão GBarbosa 2017 por motivos de patrocínio, será a de número 94 da competição.

O torneio será dividido em duas fases distintas, a primeira fase é classificatória e disputada em pontos corridos; e a segunda fase divide-se em Hexagonal Final, Torneio da Morte, além da grande final do campeonato.

A competição contará com presença de times de quatro das cinco cidades mais populosas do estado: Aracaju (capital), Itabaiana, Lagarto e Estância. O vencedor do Sergipano 2016 garante vaga na Copa do Nordeste de 2018, na Copa do Brasil 2018 e na Série D do Brasileirão de 2017, já o vice-campeão garante vaga apenas para a Copa do Nordeste 2018 e Copa do Brasil 2018.

O maior vencedor do Campeonato Sergipano é o Club Sportivo Sergipe, que possui 34 títulos, 14 a mais que seu grande rival Confiança, que soma 20 taças.

Regulamento

Primeira fase

Na fase classificatória as dez equipes se enfrentarão em jogos somente de ida e os seis melhores colocados se classificarão para o Hexagonal Final, de onde sairá o campeão. Já os outros quatro disputarão o Torneio da Morte, que definirá os dois clubes rebaixados para a Série A-2 de 2018.

Segunda fase

Dividida em Hexagonal Final e Torneio da Morte. Os cartões recebidos na fase de classificação serão zerados, a exceção dos jogadores que tenham que cumprir a suspensão automática.

Hexagonal: As seis melhores equipes da primeira fase se enfrentarão em jogos de ida e volta e os dois times que conquistarem mais pontos classificam-se para a grande final.

Torneio da Morte: Os quatro piores times da primeira fase jogarão um quadrangular, em sistema de ida e volta, e os dois piores classificados serão rebaixados e jogarão a segunda divisão sergipana em 2018.

Final: As duas melhores equipes do hexagonal se enfrentarão em dois jogos, ida e volta, e o vencedor sagra-se campeão sergipano de 2017. Caso os dois jogos tenham dois vencedores diferentes, o time com melhor saldo de gol nas duas partidas será declarado vencedor do torneio.

Critérios de desempate

Os critérios de desempate serão aplicados da seguinte forma e na devida ordem: maior número de vitórias; maior saldo de gols; maior número de gols marcados; menor número de gols sofridos; confronto direto; e por último sorteio.

Atual campeão

O atual campeão sergipano é Sergipe, ou Club Sportivo Sergipe. O título do ano passado foi o trigésimo quarto do clube da capital sergipana. Fundado em 17 de outubro de 1909 (107 anos), o Colorado tem a maior torcida do estado. Em 2016 conquistou o Sergipão diante do Itabaiana, vencendo o jogo de ida em casa por 1 a 0, no Estádio do Batistão, e empatando a segunda partida no Estádio Etelvino Mendonça por 1 a 1.

Com o título do último ano, o Sergipe chegou a 34ª conquista (Foto: Filippe Araújo)

Favoritos

Os maiores clubes do Estado, Confiança e Sergipe sempre se mostram como grandes favoritos ao título estadual. O time do Sergipe é o atual campeão da competição sergipana, enquanto o Confiança tem a obrigação de montar uma boa equipe para a disputa da Série C do Brasileirão. Logo após aparece a equipe do Itabaiana, que também terá a temporada recheada, com as disputas da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e da Série D do Brasileirão.

Quem pode surpreender

A equipe do Frei Paulistano, atual campeão da segunda divisão sergipana promete boa campanha na Série A-1. Para isso aposta na experiência do atacante Carlinhos Bala, que já teve passagens por Cruzeiro, Sport, Santa Cruz e Náutico e destacou-se no futebol pernambucano. O atacante de 38 anos terá a primeira passagem por Sergipe e chega juntos de jogadores como o também atacante Leandrinho, ex-Palmeiras, Ponte Preta e Sana Cruz.

Carlinhos Bala tratou de tirar selfie com novos companheiros (Foto: Reprodução/Facebook)

Equipes participantes

O Sergipão 2017 contará com a participação de dez entidades futebolísticas: Amadense, Boca Júnior de Estância, Botafogo-SE, Confiança, Dorense, Estanciano, Frei Paulistano, Itabaiana, Lagarto, Sergipe.