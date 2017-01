A pavorosa eleição de Carli Lloyd como melhor do mundo expõe falhas no sistema da Fifa

(Foto: Divulgação/Fifa.com)

"Honestamente, eu não esperava". Foi com essa frase que Carli Lloyd abriu seu discurso, na última segunda (9), após ser eleita a melhor jogadora do mundo em 2016. Competindo contra a brasileira Marta e alemã Melaine Behringer, a vencedora era tida com a azarona e - aos mais críticos, sequer deveria estar concorrendo na lista final. Claro, a americana é a menos culpada pelo título, mas expõe uma grande falha no sistema da Fifa que permitiu tamanha aberração.

Primeiramente, vamos à comparação entre as atletas. Leitor, antes que diga "você é brasileiro e escreveu esse texto para puxar sardinha para a Marta", recomendo cautela. Considero a brasileira a maior atleta da história do futebol feminino, mas minha favorita sequer foi indicada ao prêmio. E entre as três que estavam em Zurique, meu voto seria para a alemã. Explico.

Começamos com Lloyd, a melhor do mundo. A americana sofreu uma grave lesão no início do ano e ficou de abril até agosto sem entrar em campo. Fez somente 11 jogos oficiais em 2016. Quando voltou, viu o Houston Dash - sua equipe na NWSL, liga profissional de futebol feminino americana - sequer ir para os playoffs. Na Olimpíada Rio-2016, viu os Estados Unidos cair nas quartas de final tendo atuações apagada. Pouco fez, e a própria reconhece isso.

Marta também pode não ter encantado como de costume, mas brilhou na Liga Sueca com o Rosengård e chegou à semifinal olímpica. Já Behringer era a favorita pelos seus números e conquistas: não só deu o título olímpico inédito para a Seleção Alemã - feito que nem a masculina conseguiu, como também foi a artilheira da competição com cinco gols. Viveu seu melhor ano na carreira.

(Foto: Getty Images)

Por curiosidade, minha favorita era a norueguesa Ada Hegerberg, que foi eleita a melhor jogadora da Europa pela UEFA. Em 2016, conquistou apenas todos os títulos que disputou com o Lyon, o famoso triplete - Liga Francesa, Copa da França e Champions League. Marcou 33 gols nas competições nacionais e outros 13 na europeia. Não foi indicada.

Dito, isso vamos as questões. A culpa é de quem? O sistema de votação da Fifa é falho e todos sabem disso, mas nunca chegou a interferir tão claramente como agora. Os votos são feitos pelo capitão e técnico de cada seleção, um jornalista de cada país inscrito na Fifa, e de torcedores registrados no Fifa.com, cada grupo com 25% de participação no total. É falho.

A maioria - repito, maioria - das seleções que votaram não chegaram a entrar em campo em 2016. Sim, a maioria não fez um jogo no ano. O agravante cai na conta da falta de transmissão das partidas. As próprias atletas do futebol feminino sofrem para assistir - quando assistem - o esporte que praticam. Isso quando falamos de torneios de grande escala, como Copa do Mundo. Nos menores, o acesso é praticamente impossível.

A Fifa é culpada por utilizar um modelo de votação sem estudo, sem saber nada sobre a modalidade e tratar como algo justo. No futebol masculino, é comum ver os mesmo capitães votando em seus companheiros de time - a famosa 'média'. No futebol masculino, não interfere tanto. No feminino, com todos os problemas citados acima, torna-se um problema grave. E que precisa ser solucionado.