Guia VAVEL do Campeonato Roraimense 2017

Guia VAVEL do Roraimão 2017

O Campeonato Roraimense ou Roraimão é uma disputa entre equipes do estado de Roraima e é organizado pela Federação Roraimense de Futebol e dessa competição sai o campeão roraimense de futebol e os representantes do estado para a Série D e a Copa do Brasil.

O surgimento do futebol em Roraima aconteceu a partir de 1943, o primeiro clube foi fundado em 1944, o Atlético Roraima Clube e depois surgiu o Baré Esporte Clube.

O profissionalismo do esporte foi o que mais demorou em relação aos outros estados do Brasil e isso é reflexo da situação que o esporte vive na região. Os clubes, que são seis na disputa do título regional tem dificuldades técnicas e de estrutura e hoje apesar do profissionalismo, ainda tem dificuldades para disputar Copa do Brasil e Brasileirão.

Os clubes que disputam a edição de 2017 são: Atlético Roraima Clube, Baré Esporte Clube, Grêmio Atlético Sampaio (GAS), Náutico Futebol Clube, Associação Esportiva Real e São Raimundo Esporte Clube.

Regulamento

O regulamento do campeonato é simples, as seis equipes participantes foram divididos em duas chaves.

CHAVE A: Náutico – RR, Baré, Associação Esportiva Real

CHAVE B: São Raimundo – RR, GAS, Atlético Roraima

Essas seis equipes enfrentam três fases para chegar na grande final. Primeira fase é chamada de Taça Boa Vista, segunda fase de Taça Roraima e a terceira fase é a final.

A Taça Boa Vista é o primeiro turno do campeonato, nela os clubes enfrentam times que estão na mesma chave e no returno acontece cruzamento de chaves. Os dois melhores classificados no primeiro e segundo turno se enfrentam na semifinal e os vencedores jogam a grande final. Caso o mesmo clube seja campeão dos dois turnos, esse é considerado o campeão roraimense de futebol.

Os favoritos

Para levantar o caneco em 2017 não há uma equipe favorita, já que são poucas equipes e praticamente todas de mesmo nível, mas vale ressaltar que o São Raimundo – RR, campeão do roraimão 2016, vai lutar pelo bicampeonato. Baré Esporte Clube, vice no último campeonato e que possui 18 taças do torneio vem em busca do 19º título. Olhos abertos para o Atlético Roraima Clube, que apesar de ter ficado em último lugar em 2016 ainda é o maior campeão roraimense, possuindo 20 canecos e pode ganhar o 21º agora em 2017.

O último campeão

O São Raimundo – RR é uma equipe criada na capital de Roraima, Boa Vista. Fundado em 1963 é detentor de sete troféus do campeonato Roraimense, ganhando o último em 2016. Além desses títulos, possui um torneio de Mucajaí, dois do campeonato roraimense sub 20 e seis troféus de vice-campeão do Roraimão. O Mundão, como é chamado, está participando da Copa do Brasil nesse ano.