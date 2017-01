Batatais bate Ferroviária nos pênaltis e avança na Copa São Paulo de Futebol Junior

As equipes de Batatais e Ferroviária fizeram um grande confronto na tarde desta terça-feira (10) pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Junior. O jogo terminou em um empate por 3 a 3 e foi decidido nos pênaltis, com a vitória da equipe de Batatais por 5 a 4.

Com a vitória, Batatais se classificou para a terceira fase da competição e irá enfrentar o vencedor do confronto entre Palmeiras e Sport.

Batatais abre grande vantagem no início do segundo tempo

Aos 12 minutos do segundo tempo era quase inimaginável uma reação da equipe da Ferroviária. Batatais, que vinha de uma primeira fase avassaladora, com 100% de aproveitamento vencia a peleja por 3 a 0.

Os "fantasmas" anotaram o seu primeiro gol ainda no primeiro em um belo chute de esqueda de Douglas Pote. Já na segunda etapa, a equipe ampliou a sua vantagem com o atacante Thales que marcou dois gols, o primeiro de cabeça logo aos 2 e o segundo em belo chute, aos 12 minutos. Os dois gols no início do segundo tempo pareciam decretar a vitória de Batatais.

A reação Afeana

Apesar do placar adverso, a Ferroviária não se entregou e cresceu no jogo após realizar quatro substituições, colocando os jogadores Maicon, João Vitor, Igor e Robinho, no lugar de Alex Silvério, Felipe Cyrieco, Lucas Freitas e Lauro. As substituições fizeram com que a equipe de Araraquara pressionasse Batatais com um volume maior de jogadores no campo ofensivo. Esta pressão era evidenciada pelo posicionamento do jogador Maicon que é originalmente zagueiro, mas entrou como centroavante e participou ativamente das jogadas ofensivas da Ferroviária.

A pressão surtiu efeito e Rodolfo, o grande nome da Ferroviária no jogo marcou o seu primeiro gol aos 20 minutos do segundo tempo, em uma finalização no canto direito alto do goleiro Felipe. O artilheiro da equipe na Copinha com 5 gols ainda marcou mais duas vezes na segunda etapa. O segundo veio aos 25 em cobrança de pênalti sofrido por ele mesmo e o terceiro foi anotado aos 50 minutos da segunda etapa em um cabeceio certeiro após cruzamento vindo da ponta esquerda.

Os pênaltis e a classificação de Batatais

Após um final épico, as duas equipes foram para a disputa de pênaltis. Everton, Douglas Pote, Wislem, Rufino Neto e Guilherme Lopes converteram as cinco cobranças dos fantasmas enquanto Maicon, Luis Henrique, Igor e o artilheiro Rodolfo marcaram as quatro primeiras cobranças da Ferroviária. João Bonani era o responsável pela última cobrança da série inicial de pênaltis. Ele cobrou a bola a meia altura no lado direito e o goleiro Gerson desviou a bola com os pés, ela ainda bateu no travessão antes de voltar. A defesa decretou a vitória nos pênaltis por 5 a 4 e a classificação da equipe de Batatais.