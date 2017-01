Copa Santiago movimenta início de ano de equipes brasileiras e estrangeiras

Foto: Divulgação/Copa Santiago

Com o intuito de valorizar e divulgar o futebol juvenil dos clubes, surgiu em 1989, em Santiago - Rio Grande do Sul, o Torneio Internacional de Futebol Juvenil denominado “Romeu Gulart Jacques”, nome dado em homenagem ao fundador do Cruzeiro Esporte Clube de Santiago, sede da copa.

A competição foi denominada como Torneio até a 13ª edição. Logo após, o nome foi alterado para “Copa Santiago de Futebol Juvenil”, o qual é até hoje. A homenagem ao fundador, que antes era feita no nome do campeonato, agora é mostrada no troféu, que leva o nome de Romeu Gulart Jacques.

Em 1993, o Torneio, obteve a autorização oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e no ano seguinte, da Féderation Internacional de Football Association (Fifa). No mesmo ano, em 1994, contou com a participação do Club Cerro Porteño, do Paraguai, que trouxe a integração esportiva do Mercosul (Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai), juntamente com a participação da Seleção Juvenil de Futebol da República Popular da China, fato que foi repetido em 1995.

Desde então, grandes clubes brasileiros e estrangeiros já mostraram o futebol no gramado do Estádio Alceu Carvalho e inúmeros atletas se destacaram ao longo das edições, encontrando a fama, seja no clube de origem ou em Seleção Juvenil e Seleção Principal de diversos países.

No ano de 2017, a Copa Santiago irá contar com a presença de 13 equipes, sendo 11 brasileiras, uma paraguaia e uma boliviana. São elas:

Grupo 1

Cruzeiro Esporte Clube

Sociedade Esportiva Palmeiras

Clube Atlético Tubarão

Club Atlético 3 de Febrero

Atlético Santa Cruz

Grupo 2

Sport Club Internacional

São Paulo Futebol Clube

Figueirense Futebol Clube

Sport Club de Recife

Grupo 3

Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense

Associoação Atlética Ponte Preta

Associação Chapecoense de Futebol

Sociedade Esportiva do Gama

Na primeira fase, os componentes do grupo A irão se enfrentar entre si, enquanto os do grupo B e C se cruzarão. Avançam para a segunda fase, que será eliminatória, os primeiros colocados de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados. A competição têm início no dia 12 de Janeiro, em jogo entre o atual campeão, o Cruzeiro, com o adversário Palmeiras.