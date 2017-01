Guia VAVEL do Campeonato Tocantinense 2017

O Tocantins foi o último estado a aderir o Campeonato Estadual do Futebol Profissional, no ano de 1993, sendo o mais novo estadual de todo Brasil. Entre 1989 e 1992, era realizado o Campeonato Amador de Tocantins, incluindo times locais. O primeiro vencedor foi o Kaburé, campeão duas vezes do campeonato. O atual campeão é o Gurupi, com 6 títulos. Já foram 24 edições, essa será a 25ª, que conta com 8 equipes para a disputa.

O regulamento do campeonato foi alterado para 2017. Diferente de 2016, os times irão se dividir em dois grupos e a ''premiação'' do vencedor e vice irá se alterar.

Em 2016, o campeonato era disputado da seguinte maneira: na primeira fase, os oito times jogavam um contra o outro, incluindo todos, em turno e returno. Em seguida, os 4 primeiros classificados na tabela iriam direto para as semifinais, se enfrentando o 1° colocado com o 4°, e o 2° com o 3° colocado. Era disputado nas semifinais com jogos de ida e volta, resultando os vencedores (que também era disputado em ida e volta). As duas últimas equipes eram rebaixadas para a Segunda Divisão do ano seguinte, e apenas o campeão disputava a Copa do Brasil.

Em 2017, com a mudança, o campeonato foi reformulado e foram divididos em dois grupos: o Grupo A, que recebe o Gurupi, Interporto, Capital FC e Paraíso, e o Grupo B, que recebe o Tocantinópolis, Sparta, Colinas e Tocantins. Os dois primeiros colocados de cada grupo, vão para a segunda fase e nas semifinais, eles se enfrentam em jogos de ida e volta, resultando os 2 finalistas que se enfrentam na final. O campeão representará o Tocantins na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro da Série D, e o vice terá vaga na Copa Verde e Série D, tudo em 2018.

Com 6 títulos, o time do Gurupi, além de atual campeão, é o favorito para o ano de 2017. O Camaleão do Sul, como é carinhosamente chamado, conta com reforços de jogadores e de novo técnico da equipe em busca do 7° título. A torcida é imensa, é o time de maior expressão do local, o que o faz favorito. Em 2016, o Gurupi venceu o Tocantins de Miracema por 3 a 2 na final do estadual e garantiu o título.

Quem está montando um excelente time para a temporada é o Tocantinópolis, que após um desempenho razoável na Copa do Brasil, ganhou confiança para os outros campeonatos e promete para o ano de 2017. O time já foi 4 vezes campeão do Campeonato Tocantinense e está em busca do 5° título. Em 2016, teve um péssimo desempenho no estadual onde o time não passou nem das quartas de finais, no entanto, pretende surpreender esse ano.

A data prevista para o início do campeonato é dia 11 de março de 2017, com término em maio. Os primeiros confrontos já estão definidos em: Gurupi x Interporto; Capital FC x Paraíso; Tocantinópolis x Sparta; Colinas x Tocantins.