Em jogo cheio de gols, Capivariano vence Nova Iguaçu e segue em frente na Copinha

As equipes de Nova Iguaçu e Capivariano fizeram belo confronto na Arena Capivari nesta terça-feira (10), pela Segunda Fase 14 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E em partida disputadíssima, quem levou a melhor foi a equipe de São Paulo, que no segundo tempo virou a partida, com direito a gol no finalzinho. Na próxima fase, o Capivariano enfrentará a Chapecoense, que eliminou o São Paulo. O duelo acontecerá na próxima quinta-feira (12) às 16h.

Nova Iguaçu começa na frente

A equipe carioca começou em cima, e logo aos 5 minutos, o artilheiro da equipe na competição Nathan abriu o marcador. E quase aumentou o placar aos 7 minutos em finalização de Ernesto, que chutou por cima da baliza. O gol sofrido fez com que a equipe do Capivariano fosse pra cima, e sete minutos depois, aos 12, Matheus empatou a partida.

Mas não houve muito tempo para comemorar pois aos 20 minutos Menezes, de peixinho, tratou de colocar o time do Rio de Janeiro novamente a frente no placar. Ainda no primeiro tempo, Neto em bela cobrança de falta acertou o travessão, e quase empatou novamente ao 26 minutos. Após isso o calor prejudicou um pouco o rendimento dos jogadores e com esse placar as duas equipes foram para o vestiário.

Virada no finalzinho e Capivariano segue em frente

O Capivariano precisando reagir começou com tudo no segundo tempo, e aos 12 minutos o meia Bruno que entrou no intervalo empatou a partida para o time paulista. E logo depois, ao 16 minutos, obrigou o goleiro Matheus Miranda a fazer bela defesa para evitar o que seria a virada.

Após o detalhe, o jogo ficou lá e cá. Aos 28 minutos, Nathan pegou a sobra do escanteio e quase colocou o time carioca na frente. E aos 32, novamente Matheus Miranda salvou, quando Alejandro ficou cara a cara com o arqueiro da equipe do Nova iguaçu. Tudo se encaminhava para a disputa de pênaltis, até que aos 42 minutos o árbitro marcou pênalti para o Capivariano, e Neto tratou de converter a penalidade e colocar o time paulista na fase seguinte da competição.