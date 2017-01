Atlético-GO sofre gol no fim e é eliminado da Copinha pelo Paulista de Jundiaí

Mesmo com uma boa campanha na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Atlético Goianiense não conseguiu ir muito longe e foi eliminado pelo Paulista de Jundiaí na fase mata-mata. Mesmo com um equilíbrio grande durante a partida, um gol no final tirou os rubro-negros da competição.

Apesar da eliminação, essa foi a melhor campanha do Atlético na Copinha. O clube caiu em um grupo difícil com Vitória, ABC e Atibaia, porém, conseguiu se classificar na segunda posição com 6 pontos ganhos, sendo duas vitórias e uma derrota.

O Paulista de Jundiaí segue em busca do título da Copinha, agora enfrentando o Red Bull Brasil, que eliminou o Vitória vencendo por 1 a 0. As equipes já se enfrentaram na fase de grupos e os donos da casa venceram por 1 a 0. O confronto está marcado para a próxima quinta-feira (12), às 16h, em Jundiaí.

Primeiro tempo equilibrado e sem gols

Atlético e Paulista fizeram uma partida bem forte na primeira etapa. João Pedro e Artur foram os primeiros da equipe goiana a criarem chances reais de gol e preocuparam os defensores do time de Jundiaí. Apesar disso, o Paulista, por estar atuando em casa, tinha o apoio do seu torcedor e pressionava o clube goianiense sempre que podia. As principais jogadas do Dragão saiam de chutes altos para tentar surpreender o adversário.

Mesmo com poucas chances criadas de muito perigo, o treinador atleticano ficou satisfeito com a atuação no primeiro tempo por ter segurado o resultado sem gols.

Atlético vacila e sofre gol no final

O Paulista não se intimidou e continuou pressionando a equipe goiana no segundo tempo. O Atlético só esperava a oportunidade de fazer o gol em um contra-ataque, mas a pressão do tricolor paulista deu em resultado. Aos 39 minutos, Molter recebeu na entrada da área e, enquanto a defesa atleticana dormia, finalizou no ângulo do goleiro e marcou o gol da classificação.

O jogo seguiu até os acréscimos com o Atlético correndo mais rápido para tentar um empate milagroso, mas não deu certo. A vitória veio para o Paulista e o Atlético se tornou o segundo time goiano eliminado da Copinha.