Salgueiro segue invicto e líder do Grupo C no Pernambucano ao vencer Afogados fora de casa

Sob forte calor, na tarde desta quarta-feira (11), foi realizado o início da 3ª rodada do Campeonato Pernambucano 2017. Dentro de campo, o Afogados recebeu o Salgueiro no Vianão, em Afogados da Ingazeira, e foi surpreendido ao ser batido pelo placar de 3 a 1, com gols marcados por Moreilândia e Willian Lira, duas vezes; Jamerson descontou.

A vitória levou o Carcará à liderança do Grupo A, indo aos seis pontos e se isolando no topo, já que o Belo Jardim folga. A Coruja, porém, cai ao 3º e último lugar do Grupo C, ficando atrás de Central e Vitória e com o risco de ficar mais distante, pois as equipes enfrentam ainda Atlético e Flamengo de Arcoverde, às 20h (Recife), no complemento da rodada.

Os afogadenses voltam a campo apenas na 5ª rodada - por estarem no descanso - diante do Belo Jardim na próxima quarta-feira (18) às 15h (Recife), no Vera Cruz, em Caruaru. Já os salgueirenses medirão forças no Cornélio de Barros com o Flamengo, às 16h (Recife), nesse domingo (15).

Após folgar na segunda rodada do Estadual, o Salgueiro foi a campo visando manter a invencibilidade, pois folgou na 2ª rodada. Apesar do mando ser do Afogados, o Carcará foi para cima logo no início e teve o domínio nos primeiros dez minutos de bola rolando. A pressão foi boa e, assim, tirou o zero do placar. Willian Lira fez boa jogada na esquerda e cruzou na pequena área. A zaga afastou mal e Moreilândia estufou a rede.

Carcará foi superior durante todo o jogo (Foto: Darlando Barros/Especial à VAVEL Brasil)

Com a presença da torcida em bom número, a Coruja até tentou reagir em seguida, mas foi surpreendida e viu o adversário ser eficiente, com o marcador ampliado. Depois de cruzamento na área, Willian Lira teve total liberdade e subiu bem para cabecear ao fundo do gol, deixando a equipe com vantagem.

Superiores, os salgueirenses mantiveram a postura ofensiva durante o fim do primeiro tempo e começo do segundo, levando perigo ao gol do time mandante. Na base da persistência, os visitantes mostraram mais eficiência e chegaram ao terceiro tento. Willian Lira arriscou de longe, a bola desviou no gramado e saiu do alcance do goleiro, caindo na meta e balançando o barbante.

Se já estava complicado aos donos da casa, piorou na metade da etapa final. Dadá foi lançado em profundidade e Evandrízio saiu atrapalhado, dando uma entrada dura no atleta e sendo expulso de campo. Como a sua equipe já havia realizado as três substituições, o atacante Jeferson Luiz foi escolhido para a função.

Mesmo com um homem a menos, os afogadenses mostraram valentia e conseguiram minimizar o prejuízo ante os seus torcedores. Jamerson cobrou falta colocada, a pelota desviou na barreira e saiu da trajetória, traindo Mondragon no lance. Já próximo aos minutos finais, o Tricolor do Sertão até teve a última oportunidade, contudo parou em Jeferson.