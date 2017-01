Na estreia em casa, Central tropeça diante do Atlético no Campeonato Pernambucano

Aconteceu nesta quarta-feira (11) no Luís Lacerda em Caruaru, o confronto entre Central e Atlético-PE, pela 3ª rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2017. As duas equipes se enfrentaram em situações distintas na briga por vagas no Hexagonal do Título, fase em que os melhores times da primeira fase, pegam os times de maior expressão.

Enquanto o Atlético fazia seu 3º jogo e amargava a lanterna do seu grupo, sem ter conseguido nenhuma vitória, o time caruarense só precisou de uma partida para ficar na liderança do grupo C. E em jogo equilibrado e de fraco nível técnico, as duas equipes não saíram do zero. Com o resultado, o Central continua líder de seu grupo, enquanto o Tatu Bola amarga o seu terceiro empate consecutivo, o que o mantém na lanterna do grupo A. As duas equipes agora enfrentam, respectivamente, Belo Jardim e América, na próxima rodada.

O primeiro tempo começou com o Atlético melhor, realizando pressão na saída de bola, tentando aproveitar erros de passe do Central em virtude do péssimo estado do gramado do Lacerdão. E foi assim que o meia Walter teve a primeira chance aos 7 minutos, mandando chute forte para fora. O time de Caruaru chegava apenas com cobranças de falta na área por meio do meia Aílton.

Após a metade da primeira etapa, o Central conseguiu equilibrar, e aos 27', depois de cruzamento Vagner Rosa, Anderson Lessa chutou em cima de Juca, mas o lance foi invalidado corretamente pelo bandeira. Mas foi só num primeiro tempo fraco que terminou sem gols.

Não houve mudança de panorama na segunda etapa, os dois times continuavam tentando chegar ao gol, sem sucesso. Lelo, aos 26' teve a melhor chance do time carpinense, mas esbarrou na boa saída do goleiro. Logo depois, resposta do Central. Robinho, que entrou no intervalo, invadiu sozinho a área, tentou tirar do goleiro e acabou chutando pra fora. Mesmo assim, o placar não se alterou e o jogo terminou com um placar que também é nota. 0x0.