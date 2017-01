Vitória-PE falha na finalização e empata sem gols com Flamengo de Arcoverde

Flamengo de Arcoverde e Vitória/PE empataram sem gols na noite dessa quarta (11), no Estádio Municipal Áureo Bradley, em Arcoverde. Resultado ampliou a vantagem do rubro-negro no Grupo B do Campeonato Pernambucano 2017, que agora tem cinco pontos, quatro a mais que o segundo colocado Serra Talhada, que tem um jogo a menos. Já o Vitória divide a liderança do grupo C com o Central, ambos com quatro pontos, porém a vantagem é do clube de Caruaru por ter melhor saldo de gols.

Mil pessoas estiveram presentes para prestigiar a partida desta noite, totalizando uma renda de 20 mil reais. O jogo começou bem disputado, mas foram os visitantes que estiveram mais próximos de marcar, primeiro com Misso, que quase abriu o placar, bateu forte e o goleiro não aceitou. Em seguida, com Diogo França, que fez boa jogada e cruzou para Guttiner, que de cabeça, teve a chance de inaugurar o marcador. O fim do primeiro tempo foi um alívio para os donos da casa, que pouco produziram e escaparam de levar gols. Para o segundo tempo, o Flamengo voltou melhor e com menos de 10 minutos chegou perto de marcar, para desespero da torcida.

O jogo foi ficando mais truncado e apenas aos 25 minutos, Diogo França em mais uma grande jogada, acertou o travessão e no rebote, Samuel perdeu a chance de colocar o Tricolor das Tabocas na frente do marcador. Aos 37 minutos, Dyorgenes que iniciou a partida no banco, entrou e respondeu para os donos da casa, cobrando falta perigosa, que passou perto da trave. Diogo Campos, o melhor da partida, ainda tentou mais uma vez, mandou para fora ao tentar enconbrir o goleiro Geaze, do Flamengo. Pouco depois o juiz encerrou a partida e o placar de igualdade permaneceu do início ao fim.

O próximo compromisso do Flamengo de Arcoverde será com o Salgueiro, fora de casa, no Estádio Cornélio de Barros, no próximo domingo (15), às 16h. O Vitória recebe o Serra Talhada em seus domínios, Estádio Carneirão, em Vitória de Santo Antão, no mesmo dia e horário.