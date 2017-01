Com pênalti no fim, São Caetano vence o Goiás e segue adiante na Copinha

Um resultado e partida bem decepcionantes para a torcida e equipe do Goiás. Após começar vencendo o jogo, a equipe esmeraldina vacilou e sofreu a virada com um pênalti no último minuto de jogo. O vencedor da partida, o São Caetano, avança para a próxima fase da Copinha.

Mesmo com a campanha imponente na fase de grupos, o Goiás se despediu da Copinha com a derrota para o São Caetano no Nicolau Alayon. O adversário do Azulão na próxima fase será o Flamengo, que goleou o Nacional.

Goiás começa na frente, mas São Caetano empata no fim

A equipe do São Caetano estava visivelmente envolvida com o jogo. Com mais torcida no estádio, chamou a responsabilidade para si mesmo e foi pra cima do Goiás, que jogava mais acuado, mas estava com a defesa bem postada.

Vinícius, goleiro da equipe, tinha que trabalhar para evitar que o Goiás sofresse gol, mas quem não conseguiu evitar o primeiro gol da partida foi o goleiro Wagner quando Otacildo passou para Patrick finalizar e abrir o placar em São Paulo.

A equipe esmeraldina começava a ficar melhor na partida e criar oportunidades claras de gols para ampliar. O São Caetano diminuiu o ritmo e não parecia que iria empatar a partida, porém, no final do primeiro tempo, Matheus recebeu um cruzamento e fez de cabeça. Era um golpe duro para o Goiás que teve de ir ao intervalo sem a vitória.

Pênalti no final classifica o Azulão

O Goiás voltou com tudo para o segundo tempo e começou a criar chances claras de gols. Otacildo conseguiu perder um gol importante onde o zagueiro do São Caetano tirou em cima da linha. Nilson e Fábio também foram outros que perderam oportunidades claras.

Apesar de estar melhor, o Goiás sofreu um golpe duro quando o zagueiro Cleuber foi expulso de campo por reclamação. Com um a menos por boa parte do jogo, o São Caetano só esperava um vacilo do adversário para conseguir o gol.

Esse vacilo veio quando o jogador do Goiás fez um pênalti aos quarenta e oito minutos, quando todos já achavam que a disputa iria para as penalidades máximas. Marlon bateu, Vinicius defendeu, mas no rebote o próprio Marlon fez o gol da classificação do São Caetano.